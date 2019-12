Stadt, Land, Bus - neuer Direktbus von Wil nach Weinfelden Seit Montag fährt die Buslinie 722 direkt von Wil nach Weinfelden. Diese Zeitung ist am ersten Tag zugestiegen.

Der Bus auf dem Weg nach Weinfelden, hier in der Gemeinde Schönholzerswilen. Bild: Donato Caspari

Ein Mann schlendert über den Bahnhofplatz. Er zieht kräftig an der Zigarette, damit der Montag etwas leichter wird. Ein normaler Wochenbeginn? Nicht ganz. Am Tag nach dem Fahrplanwechsel verkehren – nach 20 Jahren Pause – wieder Direktbusse von Wil nach Weinfelden. Fahrzeit: 51 Minuten; auf der Schiene dauert es 28 Minuten.

An der Haltekante B wartet der Bus. «722 Hosenruck – Weinfelden» steht auf seiner Stirn. Der Fahrer startet den Motor und verlässt den Bahnhofplatz. Er bahnt sich den Weg durch das äbtestädtische Treiben. Schwanen, Rose, Adler. Vorbei an der Altstadt, die laut historischem Lexikon der Schweiz «ein städtebauliches Bijou» bildet. Eine Frauenstimme kündigt die 36 Haltestellen an. Wäre sie kein Computer, in Weinfelden wäre sie heiser.

Langsam franst die Zivilisation aus

Bald fährt der Bus durch Rossrüti. Die Häuser werden weniger, Wälder und Wiesen mehr. Die Zivilisation franst aus. Der Fahrer drückt aufs Gas. Rechts liegt der Hasenlooweiher. Bäume spiegeln sich auf der Oberfläche, als ob sich die Natur für den Ausgang aufhübschte. Unmerklich passiert der Bus die Kantonsgrenze.

Obermöhrenau-Hasenloh, Untermöhrenau und Gemeindehaus – so heissen einige Haltestellen in Wuppenau. Der Bus bietet gleich zweimal die Möglichkeit, am Gemeindehaus ein- und auszusteigen.

Postauto und Wilmobil betreiben die Linie 722 gemeinsam. (Bild: Donato Caspari)

Dazwischen fährt er – ähnlich einer Passfahrt – hoch nach Hosenruck. Fast 100 Höhenmeter. Oben angekommen, pausieren Fahrer und Bus. Wenige Minuten nur. Für das Menu zum Preis von 11.50 im «Landhaus» reicht die Zeit nicht.

Ein aussichtsreiches Panorama

Auf dem Rückweg nach Wuppenau eröffnet sich ein aussichtsreiches Panorama. Auf den Alpstein. Besser ist die Aussicht nur noch vom etwas höher gelegenen Nollen, dem «Rigi des Thurgaus». Von dort sieht man sogar den Bodensee.

Die Streckenführung der neuen Buslinie. (Bild: Printscreen www.sbb.ch(

Vor dem Gemeindehaus wirbt ein Plakat für die Ausstellung im Naturmuseum Thurgau. «Wild auf Wald», steht da. Ein Slogan, der auch die Linie 722 für sich reklamieren könnte – mit dem Zusatz: mit trockenen Füssen.

Hagenwil, Wartenwil, Hagenbuch, Toos: In Schönholzerswilen eröffnet sich der Blick über das Thurtal. Die Strassen werden schmaler, die Gegend intimer.

Es ist wie eine Fahrt durch einen Peter-Stamm-Roman.

In Toos, wo schon Römer, Kelten und Alemannen siedelten, sind schmucke Holzhäuser zu sehen. Lanterswil, Niederhof, Stehrenberg sind die Namen der Ortschaften, die der Bus 722 weiter passiert. Das Ländliche, das Häuser und Höfe ausstrahlen, wirkt beruhigend wie ein Kamillentee.

Weingarten, Friltschen, Oberbussnang, wo der Bus um eine Kurve fährt. Äste streicheln sein Dach. Diese bäumige Zärtlichkeit wäre später unangenehm – bei der Fahrt unter dem Bahnviadukt in Bussnang. Die Bahn spielt hier die Hauptrolle. Dem Zughersteller Stadler ist eine Bushaltestelle gewidmet.

Nach 20 Jahren wieder eine Direktverbindung

Nur werktags Zwischen Wil und Weinfelden verkehrt seit dem Fahrplanwechsel eine direkte Buslinie, betrieben von Wilmobil und Postauto. Von Montag bis Freitag fahren die Busse zwischen 5.30 Uhr und 18.30 Uhr stündlich. Am Wochenende gilt zwischen Weinfelden und Wuppenau weiterhin der Zweistundentakt, Fahrgäste Richtung Wil steigen in «Wuppenau, Gemeindehaus» um. Eine Direktverbindung war schon einmal in Betrieb. «Die Strecke Wil–Wuppenau–Weinfelden wurde letztmals am 29. Mai 1999 durchgehend bedient», sagt Urs Bloch von der Postauto-Medienstelle. Danach sei die Strecke aufgeteilt worden. (seb.)



Bald fährt der Bus über die Thurbrücke. Zuckerrüben auf der Wiese warten auf den Abtransport. Die Besiedlung nimmt zu. Industrie da, Einkaufstempel dort. Der Bus befährt Kreisel um Kreisel – Zeichen für erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Sodann wähnt man sich in einem Porträtbuch über grosse Schweizer – Dufourstrasse, Dunantstrasse. Am Bahnhof Weinfelden steuert der Bus nach 51 Minuten die Haltekante D an. Die Rückfahrt treten wir im Frühling an –bei bester Bluescht.