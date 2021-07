Stabübergabe SVP Bezirk Frauenfeld: Micha Ruh übernimmt das Präsidium von Benjamin Spitteler Neue Führung der Bezirkspartei und der PR-Kommission: Der Steckborner Micha Ruh und die Frauenfelderin Eveline Bachmann kommen an die Spitze. Das Jahresprogramm 2020 präsentierte sich pandemiebedingt ausgedünnt.

Der abtretende Bezirkspräsident Benjamin Spitteler mit SVP-Nationalrätin Verena Herzog. Bild: PD

(red) Acht Jahre dauerte seine Präsidiumszeit. Nun wurde Benjamin Spitteler an der Jahresversammlung der SVP Bezirk Frauenfeld in Eschenz als Präsident verabschiedet. Die Versammlung wählte einstimmig Micha Ruh aus Steckborn zu seinem Nachfolger. An der Spitze der PR-Kommission löst Eveline Bachmann Christa Klein ab.

«Benjamin Spitteler hat die SVP-Bezirkspartei mit ruhiger Hand geführt.»

Micha Ruh, neuer Bezirksparteipräsident. Bild: PD

So heisst es in der Medienmitteilung der Partei. In seinem letzten Jahresbericht blickte Spitteler auf die Grossrats- und Richterwahlen im Jahr 2020 zurück. Er ging dabei auch kurz auf die bedauerliche Wahlfälschung in Frauenfeld ein. Zum Glück sei die SVP inzwischen offiziell entlastet worden. Nebst der Präsidiumswahl bestätigte die Versammlung auch die sich wieder zur Verfügung stellenden Vorstandsmitglieder.

Coronapandemie hinterliess im Jahresprogramm Spuren

Christa Klein, Präsidentin der PR-Kommission, berichtete über ein pandemiebedingt ausgedünntes Jahresprogramm. Es wurden diverse Aktivitäten geplant, die aber nicht durchgeführt werden konnten. Das SVP-Frühlingsfest verschob man um zwölf Monate ins Jahr 2022. Klein trat nach acht Jahren ebenfalls zurück. Nachfolgerin ist Kantonsrätin Eveline Bachmann. Sie wird von Ivana Andreoli unterstützt.

Der scheidende Präsident Benjamin Spitteler mit Eveline Bachmann, neuer Präsidentin der PR-Kommission. Bild: PD

Den Einsatz des scheidenden Präsidenten würdigten Vizepräsident Thomas Schwarz und Kantonsrat Andreas Wirth. Weiter geehrt wurden Max Arnold, Wahlkampfleiter im Jahr 2020, sowie die früheren Kantonsräte Hans Peter Wägeli und Erich Schaffer. Präsident Benjamin Spitteler bedankte sich insbesondere bei Christa Klein, Ivana Andreoli, Kassier Francis Blösch sowie den Ortsparteipräsidenten. Nationalrätin Verena Herzog gab einen kurzen Einblick in ihre Arbeit in Bern. Kantonsrat Oliver Martin skizzierte in einem Kurzreferat seine Erfahrungen als Unternehmer während der Coronakrise.