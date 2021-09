Sportveranstaltung Ehrgeiz, Tränen und Flüche: Der Herderner Lauf hat es in sich, wie sich am Wochenende einmal mehr gezeigt hat Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dieses Jahr wieder beim Herderner Lauf gestartet. Der Volks- und der Waffenlauf sowie die Laufwettbewerbe für «Boys & Girls» ziehen seit Jahren Sportliche aller Altersgruppen an.

21 Bilder 21 Bilder Herderner Lauf, Volkslauf 10 Kilometer. Bilder: Donato Caspari

Noch bedeckt am Samstagmorgen dicker Nebel das Thurtal, doch bereits kurz nach Herdern scheint die Sonne. «Wir sind eben von der Sonne verwöhnt», meint ein Helfer. Er schmunzelt. «2019 war es fast zu warm für den Event», sagt Lucie Meyer aus Müllheim und erklärt, dass die Bedingungen ideal für den Anlass sind. Sie ist eine der zahlreichen Helferinnen und Helfer, die den Herderner Lauf erst ermöglichen. Bevor sie zu ihrer nächsten Tätigkeit eilt, sagt Meyer:

«Es ist ein Anlass für jedermann, für Jung und Alt.»

Bis am Nachmittag werden rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und etwa 150 Interessierte den Anlass besucht haben. Unterdessen macht sich die erste Gruppe, die Pfüderinnen und Pfüderi, zum ersten Lauf des Tages über 180 Meter beim Herdern Schulhaus bereit. Der Standort dient sowohl als Start wie auch als Ziel.

Die Familie feuert fleissig an

Die fünfjährigen Kinder warten ungeduldig darauf, starten zu dürfen. Um 10.15 Uhr geht es für sie los. Doch zuvor müssen Fotos gemacht werden. Eine Grossmutter erklärt ihrer Enkelin: «Sobald ich das Foto gemacht haben, schicken wir es deiner Mutter.» Ein letztes Mal noch wird den Kindern ihre Route erklärt, bevor der Startschuss ertönt. «Hopp Jonas, hopp Lara», rufen Familienangehörige entlang der Rennstrecke. Nach knapp zwei Minuten ist das Rennen vorbei, welches Lorine Rüttimann aus Wiesendangen bei den Mädchen und Jonas Mächler aus Frauenfeld bei den Knaben gewinnt. Jedes von den insgesamt 13 gestarteten Kinder erhält eine wunderbar verzierte Medaille, welche auch ein Trostpflaster sein kann.

«Ich will erste werden», sagt Natalia Gavurova vor ihrem Start. Sie rennt in der Kategorie 1000 Meter Sprint Girl und Boy. Aus ihrem Ziel wird nichts. Nachdem ein Vater in der Mittagspause die Ranglisten studiert hat, meint er zu seinem Sohn:

«Wärst du nur 14 Sekunden schneller gewesen, hättest du gewonnen.»

Danach beginnt der Waffenlauf über 14,4 Kilometer. Beobachtet von einigen Autofahrern, welche die Verkehrskadetten auf der Steckbornerstrasse anhalten, damit die Läufer diese gefahrlos überqueren können, beginnt bei den einen das Klagen. «Nie mehr einen Waffenlauf», flucht einer der Läufer.

Auch ältere Semester halten beim Waffenlauf Schritt. Bild: Donato Caspari

Die Sonne brennt nun mit voller Kraft auf die Athleten hinunter, die im Schweisse ihres Angesichtes eine herausfordernde Route mit 6,2 Kilogramm Gepäck zu absolvieren haben. Aufgeben gilt nicht! Gleich drei Jubilare können noch vor der Rangverkündigung dem interessierten Publikum bekannt gegeben und geehrt werden. Peter Bader absolviert heute seinen fünfzigsten, Thomas Jurt den hundertsten und Walter Baumann sogar seinen hundertfünfzigsten Waffenlauf.