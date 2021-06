Sportstätte Zu Diskussionen führten die Details: Gemeinderat Frauenfeld gibt grünes Licht für Baurecht für Leichtathletikhalle Geschlossen stimmte der Gemeinderat dem Baurechtsvertrag für das geplante «Athletics-Center» in der Kleinen Allmend zu. Diskussionen gab es einzig über den Inhalt des Baurechtsvertrages.

Die Visualisierung zeigt die Leichtathletikhalle von aussen. Bild: PD/Architektur

Die politische Hürde ist übersprungen. Der Leichtathletikclub Frauenfeld (LCF) erhält das Baurecht für eine Leichtathletikhalle auf der Kleinen Allmend. Damit befindet sich das sogenannte «Athletics-Center» für Kosten von 2,2 Millionen Franken kurz vor der Ziellinie.

Dem jetzigen Schlussspurt der Leichtathleten vorausgegangen ist am Mittwochabend im Gemeinderat eine zu Teilen wortgewandte Debatte über die Art und Weise, wie der Baurechtsvertrag zustande kommt. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration beantragte entgegen der Botschaft des Stadtrates, dass das Baurecht übertragbar und vererblich sein soll, jedoch mit der Genehmigung des Gemeinderates als Grundeigentümerin. «Es ist der GPK ein explizites Anliegen, dass der Gemeinderat über eine Übertragung des Baurechts befindet», ergänzte GPK-Sprecher Elio Bohner. Für Kritik sorgte in der GPK einzig die fehlende Herleitung zu den jährlichen Kosten.

Elio Bohner, Gemeinderat CH und Sprecher der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration. Bild: Donato Caspari

Gemeinderat Beda Stähelin stellte seitens CVP/EVP-Fraktion einen Antrag, dass im Baurechtsvertrag auf den Passus zum vorzeitigen Heimfall verzichtet wird. «Die Formel zur Berechnung der Heimfallentschädigung ist unzulässig und nicht sachgerecht», sagte er. Den Antrag unterstützte der Gemeinderat einstimmig.

Beda Stähelin, Gemeinderat CVP. Bild: PD

FDP wollte Kompetenzen an den Stadtrat zurückgeben

Die FDP-Fraktion stellte ihrerseits einen Antrag, dass nicht der Gemeinderat, sondern der Stadtrat die Übertragbarkeit genehmigen soll. Die praktische Umsetzung der Übertragbarkeit sei problematisch, wenn vom Szenario ausgegangen wird, dass der Gemeinderat bei unerwartet finanziellen Problemen des LCF darüber finden müsse. «Das ist nicht Sache der Legislative», sagte FDP-Sprecher Michael Lerch.

Michael Lerch, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Die SVP/EDU stellte sich – wie grundsätzlich alle Fraktionen – hinter das Projekt, das einem Gewinn für die Standortattraktivität und einem Bekenntnis für die Sportvereine gleichkomme, wie Sprecher Andres Storrer sagte. Positiv aus Sicht der Fraktion CH/Grüne/GLP sei die Pflicht für Minergie-P-Standard. Bezüglich Heimfallentschädigung äusserte Sprecher Lorenz Weber den Wunsch, «dass in einem zukünftigen Fall vorab genauere Abklärungen stattfinden und man sich juristische Beihilfe holt». Der Vertrag solle schliesslich rechtlich standhalten, einen Vertrag oder zumindest einen Entwurf hätte CH/Grüne/GLP in der Botschaft erwartet. Dieser Meinung schloss sich auch die SP-Fraktion an. Ansonsten gab es Lob. «Die Botschaft ist gut ausgearbeitet, die Risiken für die Stadt sind minimal», sagte SP-Sprecher Christof Tobler.

Stadtrat entschuldigt sich für Konfusion

Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler rief in Erinnerung, dass das Baurecht einzig und alleine auf den Verein ausgerichtet sei. «Zur Heimfallentschädigung gibt es viele unterschiedliche Ansichten, wir entschuldigen uns für die entstandene Konfusion», sagte der Vorsteher des Departements für Werke, Freizeitanlagen und Sport. Gleichzeitig sprach er von einem Leuchtturmprojekt, das erst noch mit einer Fotovoltaikanlage an der Südfassade als Pionier in der Stadt durchgehe. Hugentobler sagte:

«Die Vorteile überwiegen, und das Projekt ist eine Chance für die Jugend, für den Sport und für die Stadt.»

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

Die Mehrheit des Gemeinderates sah das genauso und stimmte dem Antrag des Stadtrates ergänzt mit dem GPK-Antrag zu den zusätzlichen Bestimmungen im Baurechtsvertrag mit 24 gegen 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen grossmehrheitlich zu. Somit erhält der LCF für die Parzelle 50'338 entlang der Autobahn ein Baurecht für 33 Jahre, das mit einem jährlichen indexierten Zins von 2824 Franken abgegolten wird.

Die Ziellinie für die vor kurzem gegründete Stiftung Athletics-Center, der Trägerin für die geplante Leichtathletikhalle, ist damit in Sichtweite.