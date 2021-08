Sportnachwuchs «Am besten gefallen mir die Matches»: Auf Besuch im Junioren-Sommer-Tenniscamp in Müllheim Der Tennisclub Müllheim organisierte diese Woche erstmals ein Sommercamp für Kinder. Das macht 5- bis 11-jährigen Kindern Spass, schliesslich beteiligen sie sich auch an einem kleinen Turnier.

Die Teilnehmer des Junioren-Sommer-Tenniscamps 2021 mit den Leiterinnen Katja Rupp und Patricia Brandenberger (im Hintergrund). Bild: Manuela Olgiati

Der Filzball hüpft hin und her. Kinder treffen ihn mit dem Schläger und bringen ihn übers Netz. Kinder lernen das Tennis spielerisch. Es ist der erste Trainingstag im Tennisclub Müllheim. Das Sommercamp während der letzten Ferienwoche hat mit strahlendem Sonnenschein begonnen. Vier Tage beinhaltet das intensive Training. «Am Donnerstag haben wir ein kleines Turnier mit Siegerehrung organisiert», sagt Trainerin Katja Rupp. Sie ist seit 15 Jahren spezialisiert als Coach und J+S Leiterin für Tenniskurse für Kinder. Auch Trainerin Patricia Brandenberger zeigt schon 5-jährigen Tenniscracks die Kniffe.

Das Training beinhaltet morgens und nachmittags Tennisunterricht mit verschiedenen Übungs- und Spielformen. Rupp sagt:

«Dazu bieten wir ein polysportives Programm neben dem Tennisplatz an.»

Katja Rupp, Tennislehrerin. Bild: Manuela Olgiati

Die Kinder seien sehr motiviert. Kurzweil für die Sportlerinnen und Sportler. Es ist das erste Sommercamp, das Katja Rupp in Müllheim organisiert. «Es macht uns alle glücklich», sagt sie. Die Kinder profitieren in kleinen Gruppen. «Ich habe mehr Möglichkeiten, auf jedes einzelne Kind einzugehen», sagt Rupp. Einige der 14 teilnehmenden Kinder spielen seit Jahren Tennis, sagt Brandenberger. «Ich zeige es sogar meinen Eltern vor», sagt ein 11-jähriger Bub, der seit sechs Jahren wöchentlich Tennis trainiert. Meist ist die ganze Familie ins Tennis involviert. So beginnen Kinder das Training leicht.

Patricia Brandenberger, Tennislehrerin. Bild: Manuela Olgiati

Gut für Bein-, Arm- und Rückenmuskeln

Nach und nach werden die Übungen an diesem Tag im Trainingscamp etwas komplexer. Die Kinder lernen die Tennisregeln kennen und probieren verschiedene Spieltaktiken aus. «Am besten gefallen mir die Matches», sagt ein Mädchen.

Dieser Sport sei gut für Bein-, Arm- und Rückenmuskulatur. Es werden die Schnelligkeit und das Ballgefühl trainiert, erklären die Tennisspieler. Den Kindern bereitet es Spass, und sie bleiben am Ball, am gelben Filzball.