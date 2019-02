Sportlicher Vereinsverbund in Frauenfeld bleibt am Ball Zum zweiten Mal haben sich die Mitglieder des Sportnetzes bei ihrer Delegiertenversammlung getroffen. Nebst den ordentlichen Geschäften gab es Neuigkeiten über die Hallenbad-Sanierung. Tizian Fürer

Der Rennverein Frauenfeld, ebenfalls Mitglied des Sportnetzes, organisiert regelmässig Veranstaltungen. (Bild: Donato Caspari)

Das Vereinsleben ist wie Teamsport: Ohne Mithilfe geht es nicht. Das hat sich aus der zweiten Delegiertenversammlung des Frauenfelder Sportnetzes am Montagabend herauskristallisiert. Präsident Hanu Fehr richtete das erst Wort der rund einstündigen Versammlung an die knapp 50 anwesenden Mitglieder im Alters- und Pflegezentrum Stadtgarten.

Aufforderung zur gegenseitigen Hilfe

Sportnetz-Präsident Hanu Fehr (Bild: PD)

Nach einem Blick auf die Finanzen forderte Fehr die Mitglieder auf, dass sie sich gegenseitig so gut wie möglich unterstützen. «Das Sportnetz Frauenfeld gibt es nicht ohne Grund. Die Mitwirkenden helfen sich gegenseitig aus und unterstützen andere Vereine bei ihren Veranstaltungen», sagte Fehr.

Die Anwesenden beschlossen einstimmig, den Jahresbeitrag von 80 Franken beizubehalten. Vier neue Vereine stellten den Antrag, dem Sportnetz beizutreten. Bevor die Mitglieder die vier einstimmig und ohne Diskussionsbedarf aufnahmen, erhielten sie die Möglichkeit, ihre Philosophie und Ziele vorzustellen. Neu bilden 48 Vereine das Sportnetz. «Es werden jedes Jahr mehr Mitglieder, und wir bleiben am Ball», sagte Fehr.

«Die Mutter, die das Trikot wäscht, ist ein Vereinsheld.»

Zum Schluss erinnerte Fehr an den Preis des Vereinshelden. Der Gedanken dahinter ist, jemanden zu ehren, der für den Sportverein unentbehrlich ist, «egal ob es der Vereinsmanager ist, der Probleme löst, oder die Mutter, welche die Trikots der Mannschaft nach dem Turnier wäscht», sagte Fehr. Die Gewinner des Preises, die noch gekürt werden, dürfen im November alle gemeinsam an den Super-Zehn-Kampf, eine Benefizveranstaltung zugunsten der Schweizer Sporthilfe, ins Hallenstadion.

Grösserer Schwimmbereich und eine Indoor-Rutsche

Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter für Freizeitanlagen und Sport (Bild: Balz Kubli)

Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter für Freizeitanlagen und Sport, trat ebenfalls vor die Sportler und sprach über die Wichtigkeit eines ausgeprägten und vielseitigen Sportangebots in Frauenfeld. Es sei für ihn ein wichtiges Ziel, für jeden Sportverein die passende Liegenschaft zu finden. «Bei der Rüegerholzhalle, in welcher sich Kultur und Sport mit Veranstaltungen abwechseln, kommen die Sportler leider oft zu kurz», meinte Hugentobler.

Ausserdem berichtete der frisch gewählte Stadtrat über das Sanierungsprojekt Hallenbad. Anfangs März will die Stadt über den Sieger des Architekturwettbewerbs informieren. «Die Badi der Stadt muss auftrumpfen, um nicht nur die Bürger Frauenfelds, sondern auch Bewohner der Umgebung ins Hallenbad zu locken», meinte Hugentobler. Andernfalls laufe die Stadt Gefahr, dass die Besucher lieber nach Wil oder Winterthur ins Hallenbad gehen. Deshalb sei in Frauenfeld ein grösserer Bade- und Schwimmbereich, wie auch eine Indoor-Wasserrutsche geplant. Hugentobler ergänzte: «Wir müssen den Badebesuchern etwas bieten, was nicht an jedem Badeort vorhanden ist.»