Sportförderung Auf spielerische Weise das Eis erkunden: Während der Frauenfelder Eissportwoche sammeln Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Schlittschuh und Hockeystock Diese Woche führt der Eishockeyclub Frauenfeld die jährliche Eissportwoche durch. Kinder zwischen vier und zehn Jahren können sich mit dem Eisfeld vertraut machen.

Zwei Kinder spielen gemeinsam Eishockey.

Bild: Michel Canonica

Übung macht den Meister. Unter diesem Leitfaden sind von Montag bis Freitag in der Kunsteisbahn Frauenfeld zwei tägliche Trainings angesagt, jeweils am Morgen von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie am späten Nachmittag von 16.45 bis 17.45 Uhr. Für Kinder zwischen vier und zehn Jahren ist dies die perfekte Gelegenheit, sich zum ersten Mal mit der Sportart vertraut zu machen. So üben sie gleichzeitig das Schlittschuhlaufen sowie grundlegende Eishockeytechniken.

Eishockey macht durstig. Bild: Michel Canonica

Die Hälfte der Teilnehmenden besteht aus Anfängern, die sich auf dem Eisfeld üben und von Mitgliedern aus dem Eishockeyclub Frauenfeld instruiert werden. Die zweite Hälfte besteht aus Fortgeschrittenen, die schon etwas mehr Erfahrung besitzen. Fabian Sommer, Leiter der Hockeyschule Frauenfeld, erklärt:

Fabian Sommer, Leiter Hockeyschule Frauenfeld. Bild: Sophie Ade

«Wir gehen auf die Kinder ein und begleiten sie bei ihren ersten Gehversuchen. Zudem können sie den Eissport auf eine spielerische Weise kennen lernen.»

Idealerweise sollten die Kinder einen Ski- oder Velohelm mitbringen. Die Schlittschuhe können in der Kunsteisbahn gemietet werden, ausserdem bietet der Eishockeyclub Frauenfeld einen Fundus an Hockeystöcken an.

Gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen

Auch lustig: auf dem Eisfeld rutschen. Bild: Michel Canonica

Das Eishockey ist eine der schnellsten Teamsportarten, deshalb bringen die Leiter den Kindern bei, wie sie mit der hohen Geschwindigkeit des Spiels umgehen sollen. Die dafür benötigte Balance und die Koordination können einen richtig in Schwung bringen, jedoch kann dies nur durch viel Übung erreicht werden. Zur Sicherheit stehen den jungen Sportenthusiasten Hilfsmittel wie Pylonen oder Böckli zur Verfügung. Sommer sagt:

«Einer der wichtigsten Bestandteile beim Eishockeyspielen ist der Teamgeist. Die Kinder lernen, gemeinsam in einer Mannschaft ein bestimmtes Ziel zu erreichen.»

Mütter und Grossmütter auf der Tribüne. Bild: Michel Canonica

Während der Trainings trennen sich die Eltern von ihren Kleinen für eine Stunde, jedoch dürfen sie das Geschehen von der Tribüne aus beobachten. Am Freitagnachmittag folgt der grosse Final in Form eines Abschlussspiels. Dabei können die Kinder ihr erlerntes Wissen aus der Woche anwenden und ihre Fähigkeiten beweisen. Begeisterte dürfen sich bei der Frauenfelder Hockeyschule anmelden, um dort zu waschechten Profis heranzuwachsen.