Sport Zwei Hinterthurgauer für Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag selektioniert Der Nordostschweizer Schwingverband darf an den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag elf Athleten entsenden. Zwei davon sind Hinterthurgauer.

Elias Kundert und Andrin Habegger vertreten am kommenden Sonntag den Hinterthurgau im bernischen Schwarzenburg. Bild: PD

Für die Jahrgänge 2004-2006 findet in diesem Jahr am 29. August der ENST (Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag) in Schwarzenburg BE statt. Dieser Anlass findet nur alle drei Jahre statt und ist für einen Nachwuchsschwinger eine einmalige Sache.

Mitmachen dürfen aus dem NOS-Gebiet nur die besten elf pro Jahrgang. Für das diesjährige ENST wurden vom Schwingerverband Hinterthurgau die beiden Klubkameraden Elias Kundert, Sirnach, und Andrin Habegger, Tägerschen, selektioniert. Diese beiden zeigten in dieser Saison ihre gute Form. Kundert gewann den NOS-Nachwuchsschwingertag in Herisau und gewann auch das Thurgauer Kantonale Nachwuchsschwingfest.

Andrin Habegger gewann das Zürcher und St. Galler Kantonale Nachwuchsschwingfest und war am NOS-Nachwuchsschwingertag im Schlussgang. Man darf gespannt sein, wie sich die beiden gegen den Nachwuchs ihres Jahrganges stellen.

Kilian Kolb, Affeltrangen, wäre der dritte Hinterthurgauer in diesem Jahrgang gewesen, welcher auch gerne mitgegangen wäre. Mit seinem Sieg am Appenzeller Nachwuchsschwingfest wäre auch er eine grosse Unterstützung gewesen. Er muss leider verletzungsbedingt Forfait geben und wird erst nächstes Jahr wieder im Sägemehl zu sehen sein. (red)