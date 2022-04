Sport Spass und Gemeinschaftserlebnis: Das war der kantonale Spieltag mit 1200 Kindern und Jugendlichen in Hüttlingen Nach zwei Jahren Pause ging am Sonntag wieder ein kantonaler Spieltag über die Bühne für Jägerball und Ball über Schnur. Die Turnenden Vereine haben den Anlass organisiert, an dem 1200 Aktive und mindestens gleich viele Besucherinnen und Besucher dabei waren.

Viel Action am Spieltag in Hüttlingen. Bild: PD/Hanu Fehr

Rund 1200 Kinder und Jugendliche aus Jugendriegen aus dem ganzen Kanton Thurgau freuten sich, dass nach zwei Jahren erstmals wieder ein Grossanlass stattfand. Mindestens ebenso viele Besucher wie Spieltagteilnehmende konnten am Sonntag in Hüttlingen eindrücklich miterleben, dass nur ein Ball nötig ist, um Bewegung und positive Emotionen zu erwecken. Das Dorf verwandelte sich für einen Tag lang in eine ausgelassene Festgemeinschaft unter freiem Himmel. Die Organisatoren, die Turnenden Vereine Mettendorf, sorgten für optimale Rahmenbedingungen für ein friedliches Kräftemessen in Jägerball und Ball über Schnur.

Auch Ball über Schnur wurde gespielt. Bild: PD/Hanu Fehr

Über 70 Freiwillige leisteten ihren Beitrag zu Gunsten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie in der Festwirtschaft. Die Spielregeln erfolgten nach kantonalem Reglement des Thurgauer Turnverbandes. Helen Nagy, OK-Präsidentin des TV Mettendorf, zog eine positive Bilanz zum Grossanlass. Die «Klassiker» Jägerball und Ball über Schnur, welche sie aus ihrer eigenen Jugend her kenne, stehen nach wie vor hoch im Kurs. Bewegung, Spiel und Spass stünden in den Jugendriegen, die auf Breitensport ausgerichtet sind, im Fokus. Und im Gegensatz beispielsweise zu Turniersportarten herrsche in den Ligen kein Leistungsdruck. Darum hätten diese auch kaum Nachwuchsprobleme.