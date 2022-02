Sport Gleich zwei Schweizer Meisterschaften finden im Thurgau statt Die Thurgauer Leichtathleten landeten in 2021 trotz Pandemie Topergebnisse. Doch am Nachwuchs hapert es.

Andri Oberholzer überspringt im Stabhochsprung bei den Hallen-Mehrkampf-Schweizer Meisterschaften 2021 in Magglingen die Höhe von 5,20 Metern. Ulf Schiller / Keystone

Vergangenes Wochenende belegte Andri Oberholzer den ersten Platz bei den Hallenmeisterschaften in Maggling im Siebenkampf. Obwohl er inzwischen in Basel lebt und trainiert, ist Oberholzer seinem Verein, dem Amriswil Athletics, bisher treu geblieben.

Wie stolz der Thurgauer Leichtathletikverband (TLAV) auf ihren Spitzensportler ist, betonte Präsident Michael Christen bei der Delegiertenversammlung in Kreuzlingen am Freitagabend. Oberholzer sprach als Gast über seinen Ehrgeiz und seine Erfolge, die ihn – wie Christen recherchiert hatte – nicht nur im Sport begleiten.

Lieblingsschüler der Handarbeitslehrerin

Der Zehnkämpfer wurde als Drittklässler nämlich bereits Schweizer Meister im Stricken: «Ich war der Lieblingsschüler der Handarbeitslehrerin. Um diesen Status nicht zu verlieren, packte mich der Ehrgeiz ähnlich wie beim Sport und ich strickte noch abends im Bett an einem Schal», erzählt er mit einem breiten Lachen.

Was ihn denn am Zehnkampf so fasziniere, will Michael Christen wissen.

«Das Besondere ist, alles trainieren zu können. Wir machen in der Freizeit jeden Chabis, ob Bouldern oder Badminton, und alles hilft dir am Ende für den Zehnkampf.»

Und wenn es einmal in einer Disziplin nicht so gut laufe, kann dies mit einer anderen vielleicht wieder ausgeglichen werden. Im Stabhochsprung kann er meistens punkten. 2021 brach er mit 5,20 Metern den Thurgauer Rekord. Andri Oberholzer ist aber längst nicht der einzige Thurgauer Spitzenathlet.

Hodel vertrat die Schweiz bei der Olympiade

Andrina Hodel, die wegen eines Stabwettkampfes in Frankreich nicht anwesend sein konnte, nahm gar bei den Olympischen Spielen in Tokio teil. Dort sprang sie im Stabhochsprung 4,25 Meter. Mit 4,35 Metern belegte die Sportlerin vom LC Frauenfeld den zweiten Rang bei den Schweizer Meisterschaften in Langenthal. Mit 4,50 Metern schaffte sie den Thurgauer Rekord.

Andrina Hodel an den Olympischen Spielen in Tokio. Peter Klaunzer/Keystone

Debby Schenk, ebenfalls aus Frauenfeld, machte in der Heimatstadt ihren schnellsten Lauf in der Disziplin 400 Meter Hürde. Matthias Gredig vom Ressort Wettkampf fragte sie, warum sie gerade in Frauenfeld ihre Bestzeit lief, ob die vertraute Umgebung für weniger Druck sorgte? «Das lag am Saisonanfang. Da bin ich einfach ready.» Schenk nahm ausserdem bei den Europameisterschaften in Talin teil. Umgekehrt war es bei Nick Rüegg, der ebenfalls in Talin war. Er lief seine Bestzeit im Hürdenlauf in der zweiten Saisonhälfte in Schaffhausen.

Marathonläufer Patrik Wägeli, auch bekannt als Fastest Farmer, schrammte wiederholt an seiner Olympiaqualifikation vorbei. «Er hat eine Hetzjagd hinter sich. Er wollte knallhart die Limite unterbieten», sagt Gredig. Doch die Wetterbedingungen beim Lauf in Dresden seien liederlich gewesen. Dafür belegte Wägeli den zweiten Rang in 10 Kilometer Strasse in Lugano und schaffte mit 1:03:38 Stunden den Thurgauer Rekord im Halbmarathon.

Neue Halle für bessere Trainingsbedingungen

Wettkampfchef Gredig freute sich neben den tollen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler darüber, dass in 2021 trotz Corona sämtliche Wettkämpfe durchgeführt werden konnten, wenn auch «teils mit kompliziertem Schutzprogramm». Für 2022 stehen gleich zwei nationale Meisterschaften im Thurgau an: Am 18. und 19. Juni werden die besten Schweizer Mehrkämpfer Kreuzlingen besuchen; und am 11. September findet die Schweizer Staffelmeisterschaft in Frauenfeld statt.

Matthias Gredig, Ressort Wettkampf, Jörg Engeler, Ressort Sponsoring und Projekte, Thomas Fässler, Ressort Finanzen, sowie Präsident Michael Christen an der Delegiertenversammlung im Kreuzlinger Trösch. Bild: Judith Schuck

In der Kantonshauptstadt soll am 30. April zudem das neue Athletics Center auf der kleinen Allmend eingeweiht werden. Das 45'000 Franken teure Projekt «war ein Hosenlupf», sagte Jörg Engeler, Präsident des LC Frauenfeld und beim TLAV im Ressort Sponsoring und Projekte. «Die Halle ist aber attraktiv. Die Athleten können dort im Winter oder bei schlechtem Wetter im Sommer sämtliche Disziplinen trainieren.»

Nicht nur die vielen Erfolge waren Thema der Delegiertenversammlung, auch das Nachwuchsproblem. Immer weniger junge Leuten betreiben Leichtathletik, die Vereine schrumpfen. Nachwuchsverantwortliche Nathalie Häberlin erläuterte hierzu zwei Projekte. Zum einen will der TLAV die «Athletic Days» initiieren, an denen Interessierte ohne Erfahrung in die verschiedenen Disziplinen schnuppern können. Mit der Aktion «Rent a Coach» stellt der Verband Schulen und Vereinen Trainer zur Verfügung, welche Leichtathletiklektionen geben. «An einer Weinfelder Schule haben wir das Projekt bereits einmal erfolgreich durchgeführt», so Häberlin.