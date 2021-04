SPORT Fischinger gewinnt bei den Jüngsten das Thurgauer Frühjahrsschwingfest in Langrickenbach Der Nachwuchs des Schwingerverbandes Hinterthurgau ist gut in die Saison gestartet. Michael Bischof aus der Au konnte gar den Schlussgang seiner Kategorie für sich entscheiden.

Michael Bischof nach seinem Sieg im Schlussgang des Jahrgangs 12/13. (Bild: ZVG)

Am Thurgauer Frühjahrsschwingfest in Langrickenbach durften erstmals auch die Jüngsten des Schwingerverbandes Hinterthurgau wieder ins Kurzholz. Mit den zwei Schlussgangteilnahmen von Michael Bischof, Au, und Lias Brändle, Tuttwil, zeigten die Jungschwinger bereits ihre gute Form. Beim Jahrgang 12/13 gewann Michael Bischof an seinem ersten Schwingfest auch gleich den Kategoriensieg. Mit einem gestellten und vier gewonnenen Gängen bezwang er seinen Gegner mit Nachdrücken am Boden.

Im Jahrgang 10/11 platzierte sich Andrin Kupper aus Elgg auf Platz sechs und Julian Fankhauser, Thundorf, auf Platz sieben mit 56. Punkten. Beim Jahrgang 08/09 zog Lias Brändle aus Tuttwil mit fünf gewonnenen Gängen in den Schlussgang. Er verlor diesen jedoch und platzierte sich auf dem guten dritten Rang. Gian Rieder aus Dussnang wurde mit vier gewonnenen und zwei verlorenen Gängen Fünfter und Andrin Schneider aus Wallenwil zeigte auf Rang sieben mit 56,25 Punkten ebenfalls ein gutes Resultat. Im Jahrgang 06/07 konnten sich drei Hinterthurgauer in den vorderen Punkterängen platzieren. Florian Schneider aus Münchwilen wurde Vierter, Yanick Siegenthaler aus Bettwiesen Sechster und Lukas Hollenstein aus Bichelsee Siebter.

Gruppenbild der Athleten des Schwingerverbandes Hinterthurgau. (Bild: ZVG)

Auch die Aktiven U20 durften teilnehmen und zeigten eine Woche nach ihrem ersten Schwingfest bereits wieder ihre gute Form. Hier wurde der Turnerschwinger Pirmin Kolb aus Affeltrangen Zweiter mit fünf gewonnenen und einem gestellten Gang. Andrin Habegger aus Tägerschen platzierte sich zusammen mit seinem Klubkollegen Kilian Kolb, Affeltrangen, auf Platz sechs. Kolb war nach drei Gängen weit vorne und wurde erst im fünften Gang vom späteren Sieger Werner Schlegel, Hemberg, gebremst. Die sechzehn Jungschwinger und elf Aktivschwinger U20 zeigten eine gute Tagesform und erlebten dank der Organisatoren des Schwingclubs Bodensee und Rhein wieder ein kleines Stück Normalität. (red)