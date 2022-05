Sport Das Kantonale Schwingfest in Müllheim bringt den Traditionssport wieder unter die Leute In Müllheim fand am Sonntag das erste grosse Kranzschwingfest des Jahres statt. Der Anlass bringt traditionsfreudige Schweizer und angefressene Sportfreunde zusammen. Der Muni, die Jodelgesänge und die Kämpfe im Sägemehlring waren aber nicht das Einzige, was das Schwingfest zu bieten hatte.

5340 Zuschauerinnen und Zuschauer geniessen die Kämpfe und die Atmosphäre in Müllheim. Bild: Reto Martin

Ein Jodel aus einem Festzelt, eine Festansprache und waghalsige Kämpfe in den Zwilchhosen. Der Traditionssport Schwingen und seine Feste sind nach zwei Jahren Coronapause zurück bei den Leuten. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt, steht doch in dieser Saison mit dem Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln das grosse Highlight im August an.

Ungebrochene Freude an Traditionsveranstaltungen

Tausende von Menschen strömen um halb sieben Uhr morgens auf den Festplatz vor der Sekundarschule Müllheim. Der Schwingclub Ottenberg und der Turnverein Müllheim haben augenscheinlich hervorragende Arbeit geleistet. Ein Festzelt, ein urchiges Weinzelt, mehrere kleinere Ausgabestationen und mobile Getränkeversorgungen: Für das leibliche Wohl ist gesorgt. So fliesst gerade am Morgen der «Kaffi Lutz» literweise in die Becher und sorgt für eine lockere Atmosphäre. Wüsste man es nicht besser würde niemand sagen, dass bis vor zwei Monaten in der Schweiz ein Ausnahmezustand herrschte.

15 Bilder 15 Bilder Nach der zweijährigen Coronapause ist der Traditionssport und seine Schwinger zurück beim Volk. 5340 Zuschauerinnen und Zuschauer geniessen die Kämpfe und die Atmosphäre in Müllheim. Bild: Reto Martin

Die Freude an Schwingfestern ist ungebrochen. «Es ist ein super Fest, ich habe es vermisst», sagt ein Festbesucher. Nicht nur das Schwingen habe ihm gefehlt, «sondern auch die Leute zu sehen und mit Ihnen etwas zu trinken.» Auch die Organisatoren des Festes sind zufrieden. So sagte OK-Präsident und Nationalrat Manuel Strupler:

«Das Schwingfest ist eine Tradition, die unbedingt bewahrt werden muss.

Wo sich ein prächtiger Muni und Raclette treffen

Der Hauptgewinn, traditionsgemäss ein Stier, wird in der Arena, mit zwei Sitzplatz- und einer Stehplatztribüne, mehrmals zur Schau gestellt. Auch die restlichen Lebendpreise sind beeindruckend und tragen zu diesem Fest bei. Es herrscht eine lockere Stimmung, wenn sie auch bei Gängen mit den Lokalmatadoren Samuel Giger und Domenic Schneider angespannt wird. Grosser Jubel bricht aus, wenn die beiden Aushängeschilder des Schwingclubs Ottenberg in den Sägemehlring steigen.

Es gab zahlreiche, waghalsige Kämpfe in Zwilchhosen. Bild: Reto Martin

Auch zum Mittagessen wird flaschenweise Wein getrunken, kiloweise Raclettekäse gegessen und über das Wettkampfgeschehen diskutiert. Ein Mädchen sagt:

«Sämi Giger wird das Schwingfest gewinnen.»

Der «böse» Sämi ist ohne Frage der Publikumsliebling. Ist er auf dem Weg zur Arena, bleiben die Menschen stehen und sind beeindruckt.

Jodelgesänge und Alphorngebläse für die neue Normalität

Ein Schwingfest wird längst nicht mehr nur durch das Wettkampfgeschehnis ausgezeichnet. Der Schlussgang ist das absolute Highlight, aber ohne das Ständchen des Jodelclubs oder die Klänge des Alphorns wäre es nicht das gleiche. Das Fest unterscheidet sich von anderen Veranstaltungen, weil in Müllheim kein einziger Mensch schlechte Laune hat. Ein Helfer des Turnvereins sagt:

«Das ist bei so einem Schwingfest halt so.»

Tatsächlich wird auch einmal etwas mehr Trinkgeld gegeben, es wird auch einmal ein Bier mehr getrunken und es herrscht eine tolle Feststimmung. Aber auch die Organisation des Festes spielt eine grosse Rolle. Hier haben der Schwingclub Ottenberg und der Turnverein Müllheim fantastische Arbeit geleistet. Grosse Wartezeiten, Durst oder Hunger gibt es hier kaum. Und wenn doch sind die vielen Helfer in grünen T-Shirts zur Stelle. Selbst nach dem Schlussgang denkt hier noch für Stunden keiner ans Nachhausegehen.