Sport Auch prominente OL-Althleten dabei: Die kantonalen Crossmeisterschaften in Eschlikon finden statt Die Jugendabteilung des Turnvereins Eschlikon organisiert auch dieses Jahr wieder die kantonalen Crossmeisterschaften. Wie üblich wird das Sportereignis auf der Haflingerwiese durchgeführt. Die Läuferinnen und Läufer messen sich am Samstag, 12. Februar.

Bei den kantonalen Crossmeisterschaften laufen Kinder, Jugendliche und Erwachsene um den Meistertitel. Bild: Andreas Taverner

(red) Nachdem in den vergangenen Monaten einige Laufanlässe abgesagt werden mussten, dürfen sich Laufbegeisterte auf den kommenden Samstag freuen. Jugendverantwortliche des Turnvereins Eschlikon organisieren am 12. Februar 2022 für den Thurgauer Leichtathletikverband die TG/SH-Crossmeisterschaften, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene um den kantonalen Meistertitel laufen können. Auch Eliteathleten des OL-Kaders haben eine Teilnahme an den diesjährigen TG/SH-Crossmeisterschaften geplant, darunter Reto Egger und Lokalmatador Martin Hubmann.

Erneut bietet sich an den diesjährigen Crossmeisterschaften der Kantone Thurgau und Schaffhausen Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit, sich auf schwierigem Untergrund einem Formtest zu unterziehen. Wie in den vergangenen Jahren wird die Meisterschaft auf der Haflingerwiese durchgeführt, wobei die Streckenführung aufgrund der neu eröffnete Friesler-Halle im Vergleich zu den Vorjahren angepasst wird.

Zwölf Kategorien, zwölf Meister

Insgesamt starten die Läuferinnen und Läufer in zwölf verschiedenen Kategorien und messen sich je nach Alter und Geschlecht über Distanzen zwischen einem und sechs Kilometern. Die Sieger der jeweiligen Kategorien dürfen sich ein Jahr lang TG/SH-Meister im Crosslauf nennen. Zudem bietet sich Hobbyläuferinnen und -läufern die Möglichkeit, gegen Laufgrössen des OL-Kaders anzutreten, was für zusätzliche Motivation sorgen dürfte.

Die Laufstrecke besteht je nach Kategorie aus grösseren und kleineren Runden auf der Haflingerwiese. Die jüngsten Teilnehmenden eröffnen die Meisterschaften mit ihrem Start um Punkt 12 Uhr. Bis rund 30 Minuten vor dem Start werden Nachmeldungen entgegengenommen. Es wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Da der Anlass im Freien stattfindet, besteht für die Teilnahme am Lauf keine Zertifikatspflicht. In der gesamten Veranstaltungszone gilt jedoch eine Maskentragpflicht (Ausnahme während des Laufens auf der Strecke).