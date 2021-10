Spitzensport Ein Tête-à-Tête auf dem Rathausturm: Der Frauenfelder Stadtrat ehrt den einheimischen Weltklasse-Radrennfahrer Stefan Küng Die Stadt Frauenfeld empfing am Dienstagvormittag den Weltklasse-Radrennfahrer Stefan Küng im Rathaus. Der Sportler aus der Thurgauer Kantonshauptstadt wurde für seine sportlichen Leistungen an einem speziellen Ort geehrt: im Rathausturm.

Radrennfahrer Stefan Küng trinkt mit Stadtrat Fabrizio Hugentobler Kaffee im Rathaus-Turmzimmer. Bild: Andri Vöhringer

Eine grosse Ehre: Ins Turmzimmer des Rathauses kommt man nur mit einem Mitglied des Stadtrats. Und danach ist man mit diesem Exekutivmitglied auch noch per Du. Stefan Küng kann jetzt also «Sali, du» zu Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagen. Denn Stadtpräsident Anders Stokholm verpasste die Ehrung am Dienstagvormittag aufgrund einer starken Erkältung. So blieb es Hugentobler, Vorsteher des Departementes für Werke, Freizeitanlagen und Sport, vorbehalten, dem Zeitfahrspezialisten ein paar Geschenke mit einem Frauenfeld-Bezug zu überreichen und ihn über die zurückliegenden Monate und die zukünftige Karriereplanung zu befragen.

7 Bilder 7 Bilder Stefan Bissegger (vorne), der Profi vom World-Tour-Team Education First ist an der Strecke aufgewachsen, konnte nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Küng gab sich aufgeräumt und sympathisch. Dass er wenige Tage nach dem kräfteraubenden Klassiker Paris-Roubaix, der für ihn mit einigen Stürzen verbunden war, anstatt zu Hause zu relaxen, sich zum Empfang begab, sei selbstverständlich, denn er sei stolzer Thurgauer und Frauenfelder. Küng freute sich:

«Da ich früher als Sportler vom Sportamt unterstützt wurde und in den letzten Jahren an der Tour de Suisse in Frauenfeld erfolgreich war, ist es doch einfach das Normalste, dass ich an einem solchen Empfang teilnehme.»

Er ist völlig im Reinen mit sich

Stefan Küng im Rathaus-Turmzimmer. Bild: Andri Vöhringer

Dabei waren seine diesjährigen sportlichen Erfolge schon für sich sehr zahlreich und erwähnenswert: Schweizer und Europameister im Einzelzeitfahren, die Gesamtwertung und der Sieg einer Etappe der Valencia-Rundfahrt und Etappensieger an der Tour de Suisse. Selbst der undankbare vierte Rang beim Zeitfahren an den Olympischen Spielen in Tokio – 0,4 Sekunden hinter dem Bronze- und 1,8 Sekunden hinter dem Silberrang – habe er mittlerweile verdaut. «Anfangs lag ich abends schon im Bett und habe darüber nachgedacht, wo ich die Zeit verloren haben könnte», gestand Küng. Aber heute sei der sportliche Tiefschlag kein Thema mehr, denn:

«Ich habe am Tag X meine beste Leistung erbracht und bin daher völlig im Reinen mit mir. Das Problem war einfach, dass an diesem Tag andere halt noch schneller waren als ich.»

Nun steht die intensive Rennsaison des Stefan Küng mit zwei letzten Rennen vor dem Abschluss. Anschliessend geht es in die Ferien, und im Dezember startet wieder die Saisonvorbereitung. Wie genau sein Rennkalender für das Jahr 2022 aussieht, weiss Küng zwar noch nicht. Doch eines konnte er schon jetzt mit Sicherheit sagen:

«Sobald ich hinten am Rücken eine Nummer draufhabe, gebe ich Vollgas.»