Spitalplanung «Es ist wichtig, dass wir mit am Tisch sitzen»: Warum der Thurgau mit den anderen Ostschweizer Kantonen zusammenspannt Sechs Ostschweizer Kantone gehen die stationäre Gesundheitsversorgung gemeinsam an. Neu macht auch der Thurgau mit. Bereits seit Februar zusammen unterwegs sind Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden und St.Gallen. Nun werden die Leistungsangebote analysiert.

Im Januar erhielt die Bevölkerung Einblick in den Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Sie kämpfen alle um dasselbe: um Patienten und Personal. Nun wollen die sechs Ostschweizer Kantone diese Situation entschärfen. Sie haben eine Modellplanung für die akutsomatische Spitalversorgung – also ohne Rehabilitation und Psychiatrie – in Auftrag gegeben und wollen so künftig ihre Angebote aufeinander abstimmen.

Im Februar hatten die beiden Appenzell, Glarus, Graubünden und St.Gallen eine Absichtserklärung unterzeichnet – und damit signalisiert: Sie wollen in der Spitalplanung zusammenspannen. Ein Kanton allerdings stand damals abseits: der Thurgau.

Man wolle die Absichtserklärung genau prüfen und sich dann wieder melden, liess der damalige Thurgauer Gesundheitschef Jakob Stark die Kollegen der Nachbarkantone wissen. Die damalige St.Galler Gesundheitschefin hatte zuvor die Thurgauer mit ihrer Ankündigung einer gemeinsamen Spitalliste überrumpelt. Inzwischen sind die personellen Karten neu gemischt – und der Thurgau sitzt mit im Boot.

Patienten interessieren Kantonsgrenzen nicht

«Der Beitritt des Kantons Thurgau ist höchst erfreulich», sagt der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noel Balmer. Sein Kanton hat den Vorsitz der Projektorganisation. «Die Erweiterung des geografischen Raumes macht insbesondere aufgrund der aktuellen Patientenströme Sinn», so Balmer. Bereits heute lassen sich viele Patientinnen und Patienten ausserhalb des eigenen Kantons behandeln. Seit 2012 ist das auch ohne Zusatzversicherung möglich. Diese freie Spitalwahl spüren heute alle Kantone und Spitäler.

Urs Martin. Bild: Andrea Stalder

Und wie begründet der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin den Gesinnungswandel seines Kantons? «Es ist wichtig, dass wir mit am Tisch sitzen», betont Martin. Eine gemeinsame Planung der Spitalversorgung sei eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen wolle.

«Wir wollen nicht warten, bis über uns entschieden wird.»

Dass der Thurgau gerade jetzt beitritt, hat laut Martin zwei Gründe. Erstens beginne Anfang Jahr die Ausarbeitung der Modellplanung. Und zweitens habe es eine Neubeurteilung gegeben, bei der sich gezeigt habe, dass der Thurgau als wichtiger Ostschweizer Kanton dabei sein sollte. Zu diesem Schluss sind gemäss Martin alle beteiligten Kantone gekommen, bevor am Freitag in Herisau der Beitritt vertraglich besiegelt wurde.

Im Idealfall kommen gleiche Spitallisten zustande

Ziel des Projekts ist es, die Spitallisten der sechs Kantone einander anzugleichen. Den Zuschlag für die Modellplanung erhielt die Beratungsfirma Socialdesign AG aus Bern. Das externe Projektteam wird nun Leistungsangebote, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit in den sechs Kantonen analysieren und die Auswirkungen einer gemeinsamen Spitalplanung für jeden einzelnen Kanton prüfen. Ziel ist, das Projekt bis Mitte 2022 abzuschliessen.

Modellplanung ist nicht verbindlich

Die grosse Debatte freilich beginnt danach, wenn es um die konkrete Umsetzung der interkantonalen Zusammenarbeit geht. Der Ausserrhoder Gesundheitschef Balmer sagt: «Mitte 2022 liegt die Modellplanung für eine optimale Spitalversorgung im akutsomatischen Bereich vor. Im Anschluss liegt es an jedem einzelnen Kanton, die Modellplanung in der jeweiligen kantonalen Spitalplanung und Spitalliste abzubilden.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Martin hält fest: Die Modellplanung sei nicht verbindlich, die Spitalplanung bleibe bei den einzelnen Kantonsregierungen. Er sagt:

«Was bei der Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen genau herauskommt, weiss ich nicht.»

Der SVP-Politiker erhofft sich aber durchaus, vom Dialog profitieren zu können.

Im Zuge der nun anlaufenden Modellplanung werde auch das Geburtshaus in St.Gallen angeschaut werden, sagt Martin. Aus der Politik und vom Verband Thurgauer Hebammen kam vor dessen Eröffnung die Forderung, das Geburtshaus auf die Thurgauer Spitalliste aufzunehmen. Der Regierungsrat hielt damals daran fest, den Antrag erst bei der generellen Überarbeitung der Spitalliste zu prüfen.