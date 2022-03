Spital «Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne»: Neuer Seelsorger übernimmt am Kantonsspital Frauenfeld Richard Häberlin ist in seinem neuen Amt als Spitalseelsorger angekommen. Er betreut Patientinnen und Patienten während des Spitalaufenthalts und begleitet sie in Glaubens- und Lebensfragen.

Richard Häberlin ist evangelischer Spitalseelsorger am Kantonsspital Frauenfeld. PD

Pfarrer Richard Häberlin ist als evangelischer Seelsorger am Kantonsspital Frauenfeld feierlich eingesetzt worden. Der 56-Jährige trat seine Stelle in einem 80-Prozent-Pensum bereits Anfang März an. Er folgte auf Pfarrer Markus Aeschlimann, der seit 2008 im Amt war und auf Ende Februar 2022 pensioniert wurde.

Das Kantonsspital Frauenfeld misst der seelsorgerischen Arbeit im Spitalumfeld einen hohen Stellenwert zu, weshalb der Spitalseelsorger von der Spital Thurgau AG angestellt ist, schreibt die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau in einer Mitteilung.

Ein berührender Moment für die Besucherinnen und Besucher

Häberlin war zuvor 30 Jahren Gemeindepfarrer in mehreren Thurgauer Kirchgemeinden, zuletzt seit 2009 in Weinfelden. «Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne», zitierte Pflegedirektorin Doris Rathgeb am Sonntag in ihrer Rede aus einem Buch von Hermann Hesse. Das Leben sei Wandel, Veränderung und Beständigkeit zugleich. Richard Häberlin habe «Ja» gesagt und sei neugierig auf die neue Stelle.

«Ich freue mich über die Wahl von Pfarrer Richard Häberlin als Spitalseelsorger», sagte Kirchenrat, Pfarrer Lukas Weinhold am festlichen Einsetzungsgottesdienst. Er führte die Amtseinsetzung durch und bestärkte diese mit Segensworten. In der Mitteilung heisst es:

«Ein berührender Moment für die Besucherinnen und Besucher, die den Kirchenraum bis fast auf den letzten Platz füllten.»

Festliche Musik vom Orchester mit Brigitta Kohler (Klavier), Huizhen Chen und Christoph Bürgi (beide Cello) erklang.

«Ich bin, was ich leiste»

In Zusammenarbeit mit dem katholischen Spitalseelsorger Alex Hutter wird Häberlin Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen seelsorgerisch betreuen und sie während des Spitalaufenthalts in Glaubens- und Lebensfragen begleiten, ihnen zuhören, mit ihnen beten und sie trösten.

In seiner Predigt sprach Häberlin von der Taufe, der Identität und den menschlichen Werten. Jeder müsse seine «Feuertaufe» bestehen. Den Wert verglich er mit einer Zehn-Franken-Note, die er faltete und sinnbildlich zerknitterte. Doch auch zerknittert bleibe der gleiche Wert. Wichtig sei zu wissen, was Gott dem Menschen geben kann und den Fragen, denen sich jeder einzelne im Leben stellen müsse. «Ich bin, was ich leiste», höre er Menschen sagen. (red)