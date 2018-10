Bei der Volkshochschule Frauenfeld gibt's Spielerfinder, Schamanen und englische Prinzessinnen

Die Volkshochschule ist auf Kurs ins Jubiläumsjahr. 2019 ist es ein Jahrhundert her seit der Gründung der ersten Schweizer Volkshochschule in der Kantonshauptstadt. Bis dahin stehen noch 15 höchst unterschiedliche Referate an. Saisonstart ist am 23. Oktober.