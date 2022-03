Spenden «Ich wäre sogar bereit, an die polnische Grenze zu fahren»: Dussnangerin organisiert kiloweise Hilfsgüter für die Ukraine – und transportiert sie nach Bern Cindy Thommen aus Dussnang will helfen. Sie ist diese Woche mit zahlreichen Versorgungsgütern beladen nach Bern gefahren und hat die Waren dort abgeladen, wo sie dieser Tage zu Türmen gestapelt werden: vor der ukrainischen Botschaft.

Gespendete Hilfsgüter stehen in Schachteln verpackt vor der ukrainischen Botschaft in Bern - darunter auch jene aus dem Hinterthurgau. Bild: Keystone

«Was in der Ukraine geschieht, zerreisst mir das Herz», sagt Cindy Thommen. Die Dussnangerin hat polnische Wurzeln und verfolgt die kriegerischen Auseinandersetzungen in Osteuropa mit Entsetzen. Einfach zuschauen sei für sie keine Option. Deshalb hat sie sich mit dem Aargauer Pfarrer Michael Wiesmann und Luis Martínez, Mitglied der Elternorganisation «Protect the Kids», zusammengeschlossen.

Seit Tagen sammelt Cindy Thommen Spenden. Sie chauffiert in der Region umher und holt die Waren ab, die von Privatpersonen und Geschäften bereitgestellt werden. Ihr Fokus liegt auf medizinischen Hilfsgütern. Dazu zählt sie etwa Antibiotika, Gips-Material, Infusionsbesteck, Operationsgeräte. Thommen sagt:

Cindy Thommen aus Dussnang. Bild: PD

«Das brauchen die Leute momentan am dringendsten.»

Textilien nimmt sie nicht gerne entgegen, monetäre Spenden eigentlich ebenso wenig. Wenn trotzdem kleinere Summen gespendet würden, kaufe sie davon eben medizinische Utensilien. Was Thommen noch fehlt, ist ausreichend Unterstützung im logistischen Bereich. Sie stellt ihr Haus gerne als Zwischenlager zur Verfügung. «So gut es halt geht.»

Vom Engagement in Bern überwältigt

Am Mittwoch ist sie erstmals mit einem voll beladenen Transporter nach Bern gefahren. Hunderte Helferinnen und Helfer sortieren dort ganztags Güter, die nach und nach zur ukrainischen Grenze befördert werden. «Was dort geleistet wird, ist unglaublich», sagt Thommen, die nach diesem Erlebnis neuen Mut gefasst hat. Nächste Woche, voraussichtlich am Freitag, will sie wieder in die Schweizer Hauptstadt fahren, wieder mit einem prall gefüllten Transporter.

Inzwischen hat Thommen auch das lokale Gewerbe an ihrer Seite. Das Blaue Kreuz Brocki in Wil und die «Rey Technology» in Sirnach unterstützen das Vorhaben der Dussnangerin an allen möglichen Fronten. Das Sirnacher Unternehmen hat etwa am Mittwoch das Transportfahrzeug zur Verfügung gestellt. Ebenfalls involviert ist das Kornhaus in Dussnang. Thommen freue sich ungemein über den Rückhalt, den sie bislang erfahren hat.

Die Spenden übertreffen all ihre Erwartungen. «Aber eigentlich kann es nie genug sein», sagt sie. Als ihr klar wurde, dass sie dereinst mit der Menge an Waren überfordert sein würde, hat sie Kontakt zur ukrainischen Botschaft aufgenommen und den Transport nach Bern organisiert. Sie ist gewillt, so oft wie nötig hin- und herzufahren – wenn es sein muss auch Richtung Osten:

«Ich wäre sogar bereit, an die polnische Grenze zu fahren.»

Ihr Partner in dieser Angelegenheit, Luis Martínez, ist bereits dort.