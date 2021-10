Fräuli & Leuli Spektakel aus Licht und Ton: Frauenfelder Freilichthörspiel «Die Stadt brennt» war am Samstagabend ein letztes Mal zu hören Anlässlich des 250-Jahr-Jubiläums des Frauenfelder Stadtbrandes kam ein Freilichthörspiel am Ort der Katastrophe zur Aufführung. Am Wochenende fand die Dernière von «Die Stadt brennt» statt. Die 30-minütige Show war gut besucht.

Das Freilichthörspiel am Samstagabend in der Altstadt. Bild: Andreas Taverner

Am Samstagabend war Dernière des Freilichthörspiels «Die Stadt brennt» in der Altstadt. Vera Kurzbein (Frauenfeld) hat den Stadtbrand noch aus dem Primarschulunterricht in Erinnerung. Sie sagt:

«Mich würde interessieren, wie der Wiederaufbau vonstattenging.»

Raphael Peter (Frauenfeld) meint: «Ich weiss zu wenig, was damals wirklich geschah.» Er erhoffe sich vom Hörspiel Zahlen und Fakten dazu.

Erinnerungen an die Schule: Raphael Peter und Vera Kurzbein. Bild: Andreas Taverner

Per Zufall in der Altstadt: Christian Tobler und Alex Rufino. Bild: Andreas Taverner

Zum ersten und letzten Mal sieht Christoph Götz aus Frauenfeld das Freilichthörspiel. Timon Fischer und sein Bruder Micha Fischer, beide aus Aadorf, kennen sich hingegen gut mit der Geschichte aus. «Prima, dass Bild und Ton perfekt aufeinander abgestimmt sind», sagt Timon Fischer. Alex Rufino und Christian Tobler, beide aus Frauenfeld, sind durch Zufall auf das Freilichthörspiel aufmerksam geworden. «Letzte Woche ins Spektakel hinein», sagt Rufino. So erfuhr auch Tobler davon – und genehmigt sich noch ein Getränk, bevor es anfängt.