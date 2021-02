SPATENSTICH Ein Generationenprojekt: Die Gemeinde Lommis erhält ein neues Wasserreservoir Knapp zwei Jahre nach der Urnenabstimmung erfolgte am Montagmorgen der Baustart des neuen Lommiser Wasserreservoirs. Der 2,3-Millionen-Bau ersetzt die drei bestehenden Wasserfassungen.

Projektleiter Thomas Blum und Bauführer Patrick Vetter posieren mit goldenen Spaten. Am Steuer des Baggers sitzt Gemeinderat Karl Stadler. Bild: Olaf Kühne

«Das Reservoir ist ein Bau für die nächsten 60 bis 100 Jahre», sagt Projektleiter Thomas Blum von der Weinfelder Ingenieure Widmer + Partner AG. Die Bezeichnung Generationenprojekt ist denn auch nicht zu hoch gegriffen für das Bauprojekt, welches am Montagmorgen mit einem Spatenstich startete: Die Gemeinde Lommis erhält ein neues Wasserreservoir.

Wie unbestritten das Projekt ist, zeigte sich nicht zuletzt im Abstimmungsresultat im Mai 2019: An der Urne genehmigten damals die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einem Ja-Stimmenanteil von 88 Prozent den 2,3-Millionen-Kredit. Die Vorgeschichte des Baus ist indes weit älter.

Bis anhin wird die Gemeinde Lommis durch drei Wasserreservoire versorgt: eines in Kalthäusern, zwei weitere am Immenberg. Indes liegt das höchstgelegene der drei 540 Meter über Meer – zu wenig für einen genügenden Löschdruck. Der Neubau war also auch eine Auflage der kantonalen Gebäudeversicherung.

Dazu kam, dass die drei bestehenden Reservoire schlicht in die Jahre gekommen waren, datiert doch das Älteste aus dem Jahre 1905. Entsprechend hatte die Lommiser Wasserversorgung mit Sandablagerungen und verrosteten Filterstäben zu kämpfen, wie der zuständige Gemeinderat Karl Stadler im Vorfeld der Abstimmung informierte.

Mit Hilfe der Baggerschaufel fährt Bauführer Patrick Vetter sein schweres Gerät den steilen Immenberg hoch. Bild: Olaf Kühne

Karl Stadler oblag es am Montagmorgen denn auch, den Bagger für den Spatenstich zu steuern. Das schwere Gerät war zuvor durch Bauführer Patrick Vetter von der Lommiser Ed.Vetter AG mit einigen Mühen, aber dennoch gekonnt den steilen Immenberg hoch pilotiert worden. Dank dieser Steilheit liegt das neue Reservoir nun auf 565 Metern über Meer. Der Höhenunterschied von 25 Metern verleiht der Wasserversorgung einen 2,5 Bar höheren Wasserdruck, wie Projektleiter Thomas Blum erklärt.

Wie hoch das Reservoir für den erforderlichen Wasserdruck liegen muss, wurde bereits 2011 in der Generellen Wasserversorgungsplanung der Gemeinde Lommis definiert. Zwischen diesem Papier und dem zehn Jahre später erfolgten Spatenstich lag auch eine langwierige Landsuche. An verschiedenen evaluierten Standorten hat der Gemeinderat Absagen erhalten. Erst auf den beiden aktuellen Parzellen fand man dann wohlwollende Landeigentümer: Die Umweltschutzorganisation Pro Natura und eine Erbengemeinschaft stimmten einem Landabtausch zu.

Nach dem montäglichen Spatenstich geht es nun an die Baugrube. 1700 Kubikmeter Humus und 4000 Kubikmeter eigentlicher Aushub müssen hierfür abgetragen werden. Die Baugrube wird hangseitig mit einer verankerten Nagelwand und Spritzbeton gesichert, da die Baugrube bis zu neun Metern tief wird. Verläuft alles planmässig, starten im April die Betonarbeiten. Die Inbetriebnahme des neuen Wasserreservoirs ist für den Januar 2022 vorgesehen.