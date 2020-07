Spannungen zwischen Polen

Einfach hängen bleiben: In Frauenfeld kommt man mit dieser Bewältigungsstrategie am besten durch den Sommer-Shutdown

Murgspritzer: Derzeit schmilzt man vor sich hin. Was das in Frauenfeld mit einem macht, weiss TZ-Redaktor Mathias Frei nur zu gut. Was eine Ex-Miss und der Knoten St.Gallerstrasse/Marktstrasse damit zu tun haben, erfährt man in diesem Murgi.