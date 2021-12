Sozialwesen Turi Schallenberg heisst der neue Geschäftsleiter des neu gegründeten Vereins Soziale Dienste Untersee & Rhein Neun Gemeinden zwischen Untersee und Paradies haben sich nach dem Eklat bei den Sozialen Diensten Steckborn zum Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR) zusammengeschlossen. Jetzt ist der neue Geschäftsleiter der SDUR gefunden. Es ist ein Altbekannter.

Stempel und Stempelkissen in einem Sozialamt. Bild: Keystone/

Christian Beutler

Der neu gegründete Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR) hat einen Geschäftsleiter. Turi Schallenberg wird auf 1. Mai 2022 die beiden Abteilungen Soziale Dienste in Diessenhofen und die Berufsbeistandschaft in Steckborn führen, teilt der Verein SDUR mit. Dieser ist entstanden, nachdem die Sozialen Dienste in Steckborn ins Wanken geraten sind und wegen Personalfluktuation die Dienstleistungen für die neun beteiligten Gemeinden zwischen Untersee und Paradies (Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Steckborn und Wagenhausen) nicht mehr vollständig haben ausüben können.

Der neu gegründete Verein SDUR hingegen, der offiziell am 1. Januar 2022 seinen Betrieb aufnimmt, betreut als sogenanntes Kompetenzzentrum neu einerseits die Sozialen Dienste von acht Gemeinden und andererseits die Berufsbeistandschaft für neun Gemeinden, die Dienstleistungen je nach Bedarf beziehen können. Total werden die Dienste für ein Einzugsgebiet von rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner sichergestellt, heisst es in der Mitteilung der SDUR weiter.

Via Frauenfeld, Romanshorn und Winterthur

Jetzt steht also der neue Geschäftsleiter in den Startlöchern, der seine Arbeit per 1. Mai 2022 aufnehmen wird. Turi Schallenberg bringe eine grosse Berufserfahrung als ehemaliger Amtsleiter der Sozialen Dienste der Stadt Frauenfeld und als Hauptabteilungsleiter Sozialversicherungen der Stadt Winterthur mit. Politisch sitzt Schallenberg seit 2005 für die SP im Grossen Rat und bekleidete 2018/19 das Amt als Grossratspräsident. 2019 unterlag Schallenberg im Wahlkampf ums Stadtpräsidium von Romanshorn, ehe er in Winterthur eine neue Herausforderung suchte.

Turi Schallenberg, Geschäftsleiter SDUR. Bild: PD

Zunächst war bei der SDUR vorgesehen, dass für beide Geschäftszweige je eine Leitung gesucht werden soll. Nun vereint Schallenberg diese beide Positionen. Markus Birk, SDUR-Präsident, lässt sich folgendermassen zitieren:

«Es freut mich sehr, dass wir mit Turi Schallenberg eine Person als Geschäftsleiter anstellen können, welche beide Abteilungen leitet und so auch von Schnittstellen und Synergien profitieren kann.»

Markus Birk, Präsident SDUR. Bild: PD

Bis zum Arbeitsstart des neuen Geschäftsleiters werden die Sozialen Dienste Untersee & Rhein durch Frau Astrid Strohmeier vom Kompetenzzentrum Soziale Dienste See in Münsterlingen betreut, das als Vorbild für das neue Konstrukt diente. Zudem unterstützt die externe Firma RGB den Start des Vereins SDUR, die bereits nach dem Eklat in Steckborn zur Seite gezogen wurde.