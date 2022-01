Soziale Dienste «Es geht nicht um die Schuldfrage»: Weshalb die Stadt Frauenfeld zeitlich befristete Notzimmer anbietet In einer zugemieteten Wohnung in der Innenstadt bietet das Amt für Soziale Dienste fünf Zimmer an, die von Personen in akuten Notlagen genutzt werden können – jedoch auf drei Monate befristet. In solchen Situationen ein Obdach zur Verfügung zu stellen, ist ein gesetzlicher Auftrag an die politischen Gemeinden.

Irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Mit der Miete ist man sowieso schon im Rückstand. Und dann beginnt noch der Christbaum zu brennen. Das ganze Hab und Gut ein Opfer der Flammen. Und das kurz vor Silvester. Wie weiter? Es ist fiktiv, das Beispiel der fünfköpfigen Familie aus Frauenfeld, die am Existenzminimum lebt und durch einen Brandfall nun obdachlos geworden ist. In so einem Fall bietet die Stadt Frauenfeld ein zeitlich beschränktes Sicherheitsnetz – wenn es keine Familie oder Freunde gibt, die helfen. Martin Gfeller, Amtsleiter der Sozialen Dienste der Stadt, sagt:

«Die öffentliche Hand hat den gesetzlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass Menschen ein Obdach haben, wenn diese nicht selber dafür besorgt sein können.»

Konkret seien die Gemeinden dafür zuständig. In der Schweiz sollte es grundsätzlich nur die selbst gewählte Obdachlosigkeit geben. Das heisst: Solange eine betroffene Person nicht auf die Sozialen Dienste der Stadt zukommt, können diese auch nicht helfen.

In Weinfelden und Winterthur kommt man auch unter In Weinfelden hat im Februar 2020 auf privater Basis die Kirchliche Notherberge eröffnet. Ein halbes Jahr später hat sich ein entsprechender Trägerverein gegründet. Die Einrichtung am Weinfelder Bahnhof verfügt über fünf Einzelzimmer, wovon die drei Zimmer im zweiten Obergeschoss auch von einer Familie genutzt werden können. Zudem stehen im Dachgeschoss zwei Notbetten bereit. Gäste dürfen maximal drei Monate in der Notherberge bleiben. Seit über 130 Jahren ist die Heilsarmee in Winterthur präsent und bietet auch schon länger verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen in Not an. Das Durchgangsheim der Heilsarmee befindet sich in Winterthur-Veltheim. Zwölf Betten in Mehrbettzimmern stehen jeweils von 19 bis 9 Uhr morgens zur Verfügung. (ma) www.kirchliche-notherberge.ch und

www.wohnheim-winterthur.ch

Tiefer Ausbaustandard, zweckmässige Einrichtung

Die Stadt hat für solche Fälle eine Wohnung angemietet in der Innenstadt. Dort befinden sich die sogenannten Notzimmer. Sie bleiben unter dem Radar der Öffentlichkeit, wenn nicht grad eine Anpassung im Kontenplan der Rechnungsablage stattgefunden hat. Die Notzimmer sind bei der Abteilung Sozialhilfe angesiedelt. Wie Abteilungsleiter Simon Stark sagt, zahlt die Stadt eine Monatsmiete von rund 2200 Franken. Dafür stehen nebst Küche und Bad, die gemeinsam genutzt werden, fünf möblierte Zimmer zu Verfügung. Der Ausbaustandard sei eher tief, die Einrichtung zweckmässig. Mehr braucht es auch nicht in so einer Notsituation, wenn man alles verloren hat, wenn kein Ausweg mehr da ist.

Laut Simon Stark leben aktuell eine dreiköpfige Familie, die aber der Stadt Miete zahle, und eine weitere Einzelperson in der Wohnung. Die Gründe, wieso jemand übergangsweise in ein städtisches Notzimmer einzieht, sind so vielfältig, wie das Leben eben nicht nur grau ist, sondern farbig. Hier sind es Beziehungsprobleme und eine Trennung, da ist jemand aus seiner Wohnung geflogen, weil über lange Zeit die Miete nicht mehr bezahlt worden ist. Oder man ist unverschuldet in eine Notlage geraten, etwa durch einen Wohnungsbrand. Nicht selten sind Betroffene auch schon Sozialhilfeempfänger und/oder haben einen Beistand.

Grundsätzlich auf drei Monate befristet

Wichtig ist für Amtsleiter Gfeller: «Das ist keine dauerhafte Lösung.» Für die Notzimmer wird ein auf drei Monate befristeter Nutzungsvertrag aufgesetzt. In Ausnahmefällen kann dieser verlängert werden. Gfeller sagt:

«In solchen Situationen geht es nicht um die Schuldfrage.»

Im Mittelpunkt stehe die schnelle Unterstützung. Er spricht vom Spannungsfeld zwischen der befristeten Lösung, die akut Not lindert, und der Notwendigkeit, dass die Betroffenen sich wieder eine eigene Bleibe suchen müssen. Die Sozialen Dienste überwachen den Frauenfelder Wohnungsmarkt systematisch und können so bei der Wohnungssuche unterstützen. Und wenn ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden nicht möglich ist, weiss das Team von Martin Gfeller auch Rat. Dafür gibt es betreute Wohnheimeinrichtungen.

Aufgrund langjähriger Auslastung braucht es das Angebot

Mal sind die fünf Notzimmer voll, dann hat es eine Zeit lang nur kurz ein, zwei Personen drin. Die langjährige Auslastung spreche dafür, dass es dieses Angebot brauche, sagt Sozialhilfe-Abteilungsleiter Stark. Aber:

«Wir können nicht 20 Notzimmer anbieten. Hier spielen letztlich wirtschaftliche Überlegungen mit.»

Und wenn es doch einmal Unterkunft für ein Dutzend Frauenfelderinnen und Frauenfelder bräuchte? Weil beispielsweise ein Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar ist. Die Stadt Frauenfeld arbeitet eng mit dem Durchgangsheim der Heilsarmee Winterthur zusammen, wo Betroffene kurzfristig ein Bett finden. Ein neues Angebot namens Kirchliche Notherberge gibt es auch in Weinfelden. Und eines stellen Gfeller und Stark auch noch klar: «Wir können Probleme nicht präventiv lösen.» Eine aktuelle Notlage müsse im Zentrum stehen. Um Vergangenes aufzuarbeiten, gebe es andere Angebote der Sozialen Dienste, aber nicht die Notzimmer.