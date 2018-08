Sonntagsarbeit im Stundentakt: Rickenbacher Viadukt wegen Bauarbeiten gesperrt Das Rickenbacher Viadukt Mühle wird von Samstagabend bis Montag in der Früh gesperrt. Dies sei notwenig, weil diffizile Betonierarbeiten anstehen, sagt Ruedi Vögeli vom St. Galler Tiefbauamt. Richard Clavadetscher

Ruedi Vögeli, Leiter Kunstbauten beim St. Galler Tiefbauamt, im Gespräch mit Marcel Eisenring, dem örtlichen Bauleiter. (Bild: Richard Clavadetscher)

Das Viadukt Mühle Rickenbach ist nicht einfach irgendeine Brücke. Geplant hat das 1964 entstandene Bauwerk niemand geringerer als Christian Menn, der kürzlich verstorbene Bauingenieur und ETH-Professor – ein Brückenspezialist von internationalem Renommee.

Die Sanierung nun, die noch bis ins Frühjahr 2020 hinein dauert, wird von einem seiner Schüler geleitet: von Ruedi Vögeli, Bauingenieur ETH und heute Leiter Kunstbauten beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen. Vögeli tut dies zusammen mit Marcel Eisenring, einem diplomierten Bauingenieur FH, der als örtlicher Bauleiter wirkt.

Hinweise auf Korrosion

Nun ist die Sanierung des Viadukts Mühle Rickenbach inklusive Vorarbeiten schon seit knapp einem Jahr im Gange, am Samstag aber tritt sie in eine besondere Phase: Ab 22 Uhr kommt es zur Totalsperrung für den Verkehr; sie dauert bis Montagmorgen, 5 Uhr.

Nötig ist die Sanierung, weil die Träger, auf denen die Brücke und damit die Fahrbahn zwischen den beiden Pfeilern in der Mitte ruht, Anzeichen von Korrosion aufwiesen. Hinter Beton versteckt, sind sie zwar dem direkten Blick entzogen, aber vor drei Jahren sei Salzwasser herausgeflossen und vor zwei Jahren dann gar Rostwasser, sagt Ruedi Vögeli. Nichts tun sei da keine Option, denn sonst würde der zwischen den Pfeilern 57 Meter lange Brückenteil samt Fahrbahn über kurz oder lang abstürzen – ein Horrorszenario, das schon in den Vereinigten Staaten mit ihrer vergammelten Infrastruktur zu beobachten war und soeben auch in Genua.

«Künftig wird das Viadukt komfortabler zu befahren sein.»



Ruedi Vögeli

Leiter Kunstbauten, Tiefbauamt St. Gallen

Zwar würden Bauwerke von der Art des Viadukts Mühle Rickenbach für eine Lebensdauer von hundert Jahren geplant, erklärt Ruedi Vögeli. Das heisse aber nicht, dass daran nie etwas repariert werden müsse. Der Belag, die Übergänge von der Brücke zum festen Untergrund, dies seien Verschleissteile, die entsprechend früher zu ersetzen seien. Und dass nach mehr als einem halben Jahrhundert Sanierungen im Innern des Brückenkörpers erfolgen müssten, sei ebenfalls nichts Aussergewöhnliches.

Update auf aktuelle SIA-Normen

Nicht nur die Sanierung des Viadukts ist nun im Gang, das Bauwerk erhält auch gleich noch ein Update, wie man heute sagt. Denn seit 1964 ist viel Zeit vergangen: Der Verkehr hat inzwischen signifikant zugenommen. So fahren heute bis zu 21000 Fahrzeuge täglich über den Viadukt. Die maximale Lastwagentonnage ist von 28 auf 40 Tonnen erhöht worden, und auch die Technik hat sich weiterentwickelt – wie in anderen Bereichen. All diese Entwicklungen hatten Folgen für die Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), die für solche Bauwerke gelten: Sie wurden insofern modernisiert, als man sie den heutigen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst hat. Nach Ende der Bauarbeiten wird der Viadukt nun den aktuellen SIA-Normen entsprechen, wird er etwa in bestimmten Bereichen Verstärkungen erhalten haben.

Das Rickenbacher Viadukt Mühle aus der Vogelperspektive. (Bild: Simon Dudle)

Nicht nur dies, das Bauwerk wird auch komfortabler zu befahren sein. Auf beiden Seiten werden 70 Zentimeter angefügt, was erlaubt, die Fahrspuren etwas zu verbreitern. Dieses künftige Plus an Komfort ist eigentlich ein Nebeneffekt: Die Verbreiterung war nötig, damit die Instandsetzung der Brücke überhaupt unter Verkehr erfolgen konnte.

Nun also steht jene Sanierungsphase an, die nicht mit Spurreduktion bewältigt werden kann. Die komplizierten Betonierarbeiten innerhalb des Brückenkörpers vertrügen keine Erschütterungen, sagt Marcel Eisenring. Deshalb sei nun eine Totalsperrung nötig. Dabei ist die Sperrzeit laut Eisenring generalstabsmässig durchgeplant: Wird auf normalen Baustellen nach Tagen geplant, sind die Arbeiten am Viadukt am Wochenende bis auf die Stunde genau durchgetaktet. Nicht nur dies, Maschinen und Geräte sind mindestens im Doppel vorhanden. Würde eine der für die Arbeit benötigten Maschinen aussteigen, bliebe aufgrund des engen Sanierungsplans keine Zeit für deren Reparatur oder das Organisieren eines Ersatzes.

20 Spezialisten im Einsatz

Erstaunlich ist, dass all die komplizierten und aufwendigen Arbeiten zwischen Samstagnacht und Montag in der Frühe von nur gerade rund 20 Spezialisten bewältigt werden. Es wird eine mühsame Arbeit sein, die sie im Hohlraum des Brückenteils und zum Teil kriechend zu verrichten haben. Immerhin gibt es aber auch einmal eine Pause: Am Sonntagvormittag müssen die Arbeiten ruhen, weil der eingebrachte Beton dann auszuhärten hat. Da verträgt es keine Erschütterungen, weshalb auch die Totalsperrung nötig war. Anschliessend an das Aushärten des Betons wird der Brückenteil mit Spannkabeln zusammengespannt, und schliesslich kann das Lehrgerüst abgesenkt werden, das diesen Brückenteil während der bisherigen Sanierungsarbeiten gehalten hat.

Umleitung ist ausgeschildert

Die nötige Totalsperrung des Viadukts am im Vergleich zu normalen Wochentagen verkehrsarmen Wochenende – übrigens nicht die einzige bis zur fertigen Sanierung im Frühjahr 2020 – hat natürlich Auswirkungen auf die Verkehrsführung. Am Samstag wird das Viadukt bereits ab 19 Uhr nur noch einspurig befahrbar sein. Die vollständige Sperrung erfolgt dann um 22 Uhr und damit zeitgleich mit dem Beginn des allgemeinen Lastwagenfahrverbots an Wochenenden.

Selbstverständlich ist für die Zeit der Totalsperrung eine Umleitung vorgesehen und ausgeschildert. Sie erfolgt vom Autobahnanschluss, dem Kreisel Freudenau, über den Lipo- und den Sonnmatt-Kreisel und weiter über die Toggenburgerstrasse in Richtung Rickenbach. Die Gemeinde Rickenbach gewährt während der Sperrung zudem Lastwagen mit Ausnahmebewilligung für Wochenendfahrten die Durchfahrt auf der Umleitungsstrecke.