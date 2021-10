Sonderwoche «Achtung, Baum fällt!»: Drei Wiler Kantonsschulklassen arbeiten während ihrer besonderen Unterrichtswoche für die Fischinger Natur Ende September leisteten drei Klassen der Kanti Wil im Rahmen einer besonderen Unterrichtswoche verschiedene Arbeitseinsätze in Fischingen. Organisiert wurden sie von NaturPlus Fischingen.

Eine WIler Kantonsschulklasse im Wald mit Niklaus Schnell von NaturPlus Fischingen. Bild: PD

Obwohl sich die Sonne schon verheissungsvoll durch den nebelverhangenen Wald ankündigte, war am Morgen die herbstliche Kälte vom feuchten Waldboden deutlich zu spüren. Deshalb führte Niklaus Schnell eine Wiler Kantiklasse während ihrer Sonderwoche ein Stück dem Tanneggergrat entlang bis zur gleichnamigen Burganlage und gewährte den Schülerinnen und Schülern einen kurzen Trip in die Vergangenheit.

Wieder in der Gegenwart erzählte er über die Vegetation dieses besonderen Ortes. Weil die Überreste der gut 500-jährigen Burganlage einen steinig kargen und offenen Standort darstellen, gedeihen hier viele wertvolle Pflanzen. Die Schülerinnen und Schüler durften verschiedene davon kennen lernen, erfühlen, riechen. So etwa den «Klebrigen Salbei», der wirklich an den Fingern klebt und nach Salbei riecht. Den «Wasserdost», der verschiedenen Schmetterlingsarten Nektar und Pollen schenkt sowie das «Gemeine Leinkraut», die Urform vom «Löwenmäulchen», das heute in den Blumengärten verbreitet ist.

Vor 20 Jahren gab es hier noch verschiedene Orchideen, die sehr selten geworden sind: das «Rote und Weisse Waldvöglein» und die «Purpur Orchis», die grösste Orchideenart Europas. Um diesen wertvollen Pflanzen wieder eine Lebensgrundlage zu schaffen, sollten die Kantischülerinnen und -schüler den Boden von Jungbäumen und Sträuchern befreien. So soll mehr Licht und Wärme auf den Waldboden gelangen, damit – so die Hoffnung – die wertvollen Orchideen wieder wachsen. Voller Tatendrang sägten die Jugendlichen an den Baumstämmen und entfernten die hartnäckigen Brombeeren. «Achtung, Baum fällt!», war immer wieder von allen Seiten zu hören. (pd/red)