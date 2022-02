Thurgau Neue Sonderausstellung «Mittelalter am Bodensee» Das Museum für Archäologie zeigt die Sonderausstellung «Mittelalter am Bodensee – Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall». Diese gibt Einblick in eine Zeit, in welcher um den Bodensee ein eng verflochtener Wirtschaftsraum bestand, der der Region Reichtum brachte.

Mittelalterliche Lederschuhe. PD

Das Wissen von Archäologen ist gross. Das zeigt die neue Sonderausstellung «Mittelalter am Bodensee» im dritten Stock im Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld. Anhand von Objekten wie Sichel und Mistgabel lässt sich nachvollziehen, wie Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Der zeitliche Rahmen umfasst die Zeit von 1000 bis 1500 nach Christus. Die Archäologen konnten auch den regen Handel im Bodenseeraum nachweisen. Darauf deuten Funde.

Zusammenarbeit über vier Länder

«Mittelalter am Bodensee» knüpft an eine Reihe von archäologischen Ausstellungen zu den Pfahlbauern, Kelten, Römern und Alamannen an und ist ein gemeinsames Projekt von Museen und archäologischen Diensten aus den vier Ländern der Bodenseeregion. Im Mittelalter waren der Bodensee und seine Zuflüsse wichtige Wasserwege. Sie verbanden den Wirtschaftsraum von den Bündner Alpenpässen bis zum Rheinfall. Die Besucher erfahren in der Ausstellung, wovon Menschen in der Bodenseeregion lebten.

Rund 150 zum Teil erstmals in der Öffentlichkeit präsentierte Objekte vermitteln Einblicke in eine Zeit, in welcher um den Bodensee ein eng verflochtener Wirtschaftsraum bestand. Aus Graubünden stammen Gefässe aus Speckstein. Eine Vitrine zeigt ein Webgewicht eines Webstuhls aus Schaffhausen, Tuchplomben aus Blei und Fingerhut aus Bronze aus Konstanz. In einer weiteren Vitrine ist Steinzeug aus dem Elsass und aus dem Mittelmeerraum vorzufinden. Die modelgleichen Reiterfiguren aus Keramik stammen aus Bischofszell und Schaffhausen. Exportschlager waren Leinengewebe, einige textile Stücke werden in der Farbe «blau» gezeigt. Neben der Landwirtschaft, dem Handwerk war besonders die Textilindustrie lukrativ. «Leinen- und Baumwollstoffe wurden hergestellt und in die Nachbarländer exportiert», sagt Museumsleiter Urs Leuzinger. Importiert wurden exotische Gewürze und Salz. Der Eisen- und Silberbergbau führte zu grossem Reichtum, so Leuzinger weiter.

Schillinge, Pfennige und Heller

Ein kostbares Exponat in einer Vitrine ist beispielsweise der Riedlinger Vertrag aus dem Jahr 1423: Der Münzvertrag zwischen der Grafschaft Württemberg, Ulm, Konstanz sowie 13 weiteren Partnern wurde mit 18 Siegeln aus Wachs abgeschlossen. Damit war der Umgang mit fremdem Geld früh festgelegt und vorgeschrieben.

Die Ausstellung dauert noch bis am 6. Juni.