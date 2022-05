Solidarität 300 Herzkissen spenden Trost: Frauenfelder Frauengemeinschaft St.Anna hat für Brustkrebspatientinnen genäht Die Herzkissenaktion hat mittlerweile Tradition. Auch dieses Jahr haben sich Frauen in Frauenfeld getroffen, um spezielle Kissen zu nähen, damit diese Schmerzen lindern nach einer Brustkrebsoperation. So kamen am Dienstag 300 Kissen zustande.

Die aktiven Näherinnen der Frauengemeinschaft St.Anna. Bild: Manuela Olgiati

Herzkissen von Frauen für Frauen: Dieser Anblick bereitet Freude und spendet mit einem Grusswort der katholischen Frauengemeinschaft St. Anna betroffenen Frauen im Kanton Thurgau Trost. Die gefertigten Kissen werden gratis verschenkt und sind ein Zeichen der Solidarität für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Am Dienstag stellten die Näherinnen im katholischen Pfarreizentrum Klösterli in Frauenfeld Hunderte von Herzkissen her.

Einige Frauen nähten an den Nähmaschinen die zugeschnittenen Baumwollstoffe zusammen, andere Helferinnen stopften die Herzen mit Zauberwatte aus. Eine weitere Gruppe nähte in Handarbeit die offenen Stellen zu. Es entstanden in Windeseile bunt-kreative und weich gepolsterte Kissen. Um den Kampf gegen den Brustkrebs aufzunehmen, müssen sich Patientinnen einer Operation stellen. Um Wundschmerzen zu lindern und Lymphgefässe zu entlasten, helfen diese speziellen Kissen betroffenen Frauen. Herzkissen haben eine weite Einbuchtung zwischen beiden «Ohren» und eine flache «Spitze». Man klemmt sie unter den Arm und hält sie fest. 300 Kissen brachte Saskia Guler am Dienstagabend im Kantonsspital Frauenfeld vorbei.