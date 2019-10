So einfach ist das Südsicht auf Frauenwahlen im Hinterthurgau – mit Agenda-Update. Olaf Kühne

Veronica Martins, Miss Oktoberfest Tannzapfenland 2019. Für ihr Amt sowie für jenes der Muschelfee mangelte es bisher nicht an Kandidatinnen. (Bild: Christoph Heer)

Seine Unberechenbarkeit hat die Münchwiler Stimmbürgerin – und wohl auch der Stimmbürger – in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen. Grad sein ganzes Vermögen plus dritte Säule plus Auto sollte man also im Hinterthurgauer Bezirkshauptort nie auf ein bestimmtes Abstimmungs- oder Wahlresultat wetten. Bittere Altersarmut könnte die Folge sein.

Trotzdem: Es müsste schon mit der Teufelin – oder mit dem Teufel – zu und her gehen, wenn in Münchwilen nicht bald die erste Hinterthurgauer Gemeindepräsidentin ins Amt ziehen würde – und damit nach Muschelfee und Miss Oktoberfest Tannzapfenland ein Frauenbild, welches dem 20., wenn nicht sogar dem 21. Jahrhundert würdig ist.

Für diesen Rückstand der bösen, reaktionären Wählerin – oder dem Wähler – die Schuld zu geben, funktioniert indes nicht. Ohne Kandidatin keine Frauenwahl. So einfach ist das. Zahlreiche Schulpräsidentinnen beweisen schliesslich, dass die Hinterthurgauerin – und der Hinterthurgauer – dem Thema nicht völlig abgeneigt ist.

Führen wir also schon mal unsere Agenda nach: Am 11.November gibt’s die neue Muschelfee, am 9. Februar die erste Hinterthurgauer Gemeindepräsidentin – und das Datum des nächsten Oktoberfestes Tannzapfenland bringen wir bei Gelegenheit auch noch in Erfahrung.