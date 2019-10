Sirnacher Gemeinderat muss «Brückenwaage» unter Schutz stellen Das kantonale Departement für Bau und Umwelt genehmigte das Sirnacher Baureglement und den Zonenplan. Allerdings lehnte es die sogenannte Nichtunterschutzstellung der Liegenschaft «Brückenwaage» ab. Roman Scherrer

Derzeit ist in der «Brückenwaage» die Spielgruppe «Müsliburg» untergebracht. (Bild: Roman Scherrer)

Das Verdikt war klar: Mit über 70 Prozent Ja-Stimmen-Anteil stimmten die Sirnacher Stimmbürger im September 2018 den neuen Rahmennutzungsplan zu – bestehend aus Zonenplan und Baureglement. Nun hat ihn auch das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) genehmigt. Somit kann der Sirnacher Gemeinderat den Rahmennutzungsplan per 1. November in Kraft setzen.

Das DBU hat auch den Sirnacher «Schutzplan Kultur- und Naturobjekte» genehmigt – allerdings mit Vermerken. So hat das Departement bei vier Liegenschaften den Antrag auf eine sogenannte Nichtunterschutzstellung abgelehnt.

Drei der Liegenschaften sind in Privatbesitz, bei einer handelt es sich allerdings um die «Brückenwaage», deren Eigentümerin die Gemeinde Sirnach ist. 2011 erwarb sie die baufällige Liegenschaft «aus entwicklungsstrategischen Gründen».

Weil die «Brückenwaage» im kantonalen Hinweisinventar als wertvoll eingestuft ist, musste der Gemeinderat entscheiden, ob er die Liegenschaft auch in den kommunalen Schutzplan aufnimmt. Wollte sie das nicht, hätte die Behörde ein Nichtunterschutzstellungsverfahren durchführen müssen. Und das tat sie auch, nachdem die Gemeindeversammlung im November 2013 diesen Schritt befürwortet hatte.

Abbruch war vorgesehen

Anfang 2013 gingen aus einem Workshop drei Varianten hervor, wie es mit der «Brückenwaage» weitergehen könnte. «Die Meinung der Teilnehmer war damals klar: abbrechen», sagt Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann. «Um überhaupt abbrechen zu können, musste aber die denkmalpflegerische Situation geklärt sein.»

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach



Und um diese zu klären, erteilte der Sirnacher Souverän 2013 dem Gemeinderat den Auftrag, das Nichtunterschutzstellungsverfahren durchzuführen. Weil das DBU dieses abgelehnt hat, ist der Gemeinderat verpflichtet, die «Brückenwaage» unter Schutz zu stellen. Baumann sagt:

«Die Diskussion, wie es mit der Liegenschaft weitergehen soll, wird kommen.»

Ein Abbruch sei weiterhin nicht unmöglich. «Wir müssten aber eine klar bessere Lösung haben als die heutige Situation.» Zumindest vorerst bleibt die «Brückenwaage», in der derzeit die Spielgruppe «Müsliburg» untergebracht ist, also bestehen.

Wachstum ermöglicht

Die Genehmigung von Baureglement und Zonenplan ermöglicht Sirnach weiteres Wachstum – vor allem wegen Umzonungen. In der «Wurzwale», im Osten des Dorfs, könnten laut Kurt Baumann 15 bis 20 Einfamilienhäuser entstehen. Und durch die Umzonung der ehemaligen Rieter-Parzelle ergibt sich nun eine grosse potenzielle Siedlungsfläche an der Murg. Schliesslich ist nun auch der Gestaltungsplan für die alte Liegenschaft des EW Sirnach bewilligt, auf der ein neuer Wohn- und Gewerbebau entstehen soll, in welchen der Coop einzieht.