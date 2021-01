Sirnach Schonfrist für die «Brückenwaage»: Der historische Bau bleibt vorerst im Schutzplan der Gemeinde Die marode, aber geschützte «Brückenwaage» bleibt Sirnach noch ein Weilchen erhalten. Für ihren Abbruch muss der Gemeinderat dem Kanton eine detailliertere Begründung nachliefern.

Seit vier Jahrhunderten steht die «Brückenwaage» am Sirnacher Kirchplatz. Nach dem Willen von Gemeindeversammlung und Gemeinderat soll sie verschwinden. (Bild: Roman Scherrer)

Eine Augenweide ist sie beim besten Willen nicht, die Sirnacher «Brückenwaage». Seit vier Jahrhunderten steht sie mitten im Dorf, war einst Zollstation, dann Restaurant. Sprich, sie ist historisch – und steht nicht zuletzt deshalb auch unter Denkmalschutz. Im kantonalen Hinweisinventar ist sie als «wertvoll» eingestuft.

Aktuell beherbergt der marode Bau die Spielgruppe «Müsliburg». So richtig gern hat die «Brückenwaage» dennoch kaum jemand. Ihre Lage unmittelbar am viel befahrenen Sirnacher Kirchplatz und das dadurch verengte Trottoir hat in der Vergangenheit auch schon zu manch prekärer Situation geführt. Spuren an der Fassade zeugen von wiederholten Begegnungen mit Autofahrerinnen und Autofahrern.

Der Sirnacher Gemeinderat hatte denn auch leichtes Spiel, als er im November 2013 der Gemeindeversammlung den Antrag für ein Nichtunterschutzstellungsverfahren stellte. Zwei Jahre zuvor hatte die Gemeinde die Liegenschaft «aus entwicklungsstrategischen Gründen» für 335'000 Franken von einer Erbengemeinschaft erworben.

An der besagten Gemeindeversammlung sprachen sich nur gerade zehn Stimmbürger für den Erhalt der «Brückenwaage» aus. Das war vor über sieben Jahren – und das Haus steht noch immer. Denn es steht auch nach wie vor im kommunalen Schutzplan Kultur- und Naturobjekte. Dessen übergeordnetes Werk, den Rahmennutzungsplan, hatten die Sirnacher Stimmbürger im September 2018 deutlich genehmigt. Ein Jahr später segnete auch das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) den Schutzplan ab – indes nicht kommentarlos. Nebst drei privaten Objekten hat das DBU auch die Nichtunterschutzstellung der Brückenwaage abgelehnt.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach (Bild: Donato Caspari)

Zumindest vorerst. Denn die Begründung des Sirnacher Gemeinderates genügte dem Kanton nicht. Die Behörde muss nun eine detailliertere Version nachliefern. Wie lange das dauern wird, kann Gemeindepräsident Kurt Baumann auf Nachfrage nicht sagen. «Wir nehmen uns die nötige Zeit», sagt er und betont, dass gegen das Nichtunterschutzstellungsverfahren zur «Brückenwaage» keinerlei Einsprachen eingingen, noch nicht mal vom verbandsbeschwerdeberechtigten Heimatschutz.

Weil nun also der kommunale Schutzplan noch nicht so aussieht, wie ihn der Gemeinderat gerne hätte, wollte man in Sirnach mit dessen Inkraftsetzung noch zuwarten. «Es hat sich aber gezeigt, dass dies nicht zweckmässig ist», sagt Kurt Baumann, «weil wir so in den Baubewilligungsverfahren über keine aktuelle Rechtsgrundlage verfügen». Die Behörde hat deshalb nun per 1. Januar den «teilgenehmigten» Schutzplan Kultur- und Naturobjekte in Kraft gesetzt. Und die lange Historie der «Brückenwaage» ist um ein Kapitel reicher.