Sirnach Nach drei Unfällen trotz klarer Beschilderung: Das kantonale Tiefbauamt optimiert die Signalisation an der Spange Hofen An der Sirnacher Umfahrungsstrasse werden Vortrittsregeln nicht immer eingehalten. Das hat in den vergangenen 18 Monaten zu drei Verkehrsunfällen geführt. Das kantonale Tiefbauamt sah Handlungsbedarf.

Auf der Spange Hofen in Sirnach häuften sich 2021 die Verkehrsunfälle. Bild: Olaf Kühne

«Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel.» Mit dieser Plattitüde leitet das kantonale Tiefbauamt einen Bericht im Gemeindeblatt «Sirnach aktuell» ein. Thematisiert wird eine Sicherheitsüberprüfung am Knoten Spange Hofen/Oberhofenstrasse. Die Kantonspolizei habe an diesem Verkehrspunkt seit der Einweihung der Umfahrungsstrasse vor gut eineinhalb Jahren drei Verkehrsunfälle registriert, davon einen im 2020, zwei weitere im laufenden Jahr. Für das Tiefbauamt war diese Anzahl Unfälle offenkundig Grund genug, die Verkehrssituation am Knotenpunkt zu inspizieren.

Besonderes Augenmerk galt dabei den erforderlichen Sichtweiten. Die Untersuchung bestätigte, dass diesbezüglich die Normen zwar eingehalten würden. Das kantonale Tiefbauamt hat sich dennoch dazu entschieden, eine kleine, aber nicht unerhebliche Sanierungsmassnahme einzuleiten. Neu ist die Strasse aus Richtung Münchwilen mit einer Bodenmarkierung versehen, die sich als «Kein Vortritt» liest. Das Schild mit derselben Bedeutung, das nur wenige Meter davor und für den Automobilisten gut sichtbar platziert ist, genügte – zumindest in den drei dokumentierten Fällen – nicht, Unfällen vorzubeugen.

Bei allen Unfällen Vortritt missachtet

Raffaele Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim kantonalen Tiefbauamt, sagt:

«Es kann nicht pauschal beurteilt werden, ob drei Unfälle an einem Knotenpunkt viele sind.»

Es könne sich auch um eine zufällige Häufung handeln. «Die Beurteilung hängt stark vom Kontext ab. Es gibt diverse massgebende Faktoren.» Unter Letzteren verstehe Landi etwa das Verkehrsaufkommen an der zu untersuchenden Stelle, die Unfalluhrzeit und -schwere sowie die Witterung.

Abschliessend könne man eine präzise Einordnung nur anhand einer längeren Auswertungsperiode vornehmen. Beim Knoten Spange Hofen sei indes lediglich die Analyse der letzten 18 Monate möglich. Das Bedürfnis nach einer zusätzlichen Bodenmarkierung leitete das kantonale Tiefbauamt aus dem Inhalt der kantonspolizeilichen Verkehrsunfallberichte ab. «Sämtlichen Unfällen ging nämlich eine Missachtung der Vortrittsregel voraus», so Landi.