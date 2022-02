Die Planungskommission will laufend ihre Teilschritte auf dem Weg zum Grobkonzept überprüfen. Sie lädt darum interessierte Einwohnerinnen und Einwohner ein, ihre Erfahrungen dazu einzubringen und mitzudenken. Die Resonanzgruppe wird an Samstagvormittagen tagen oder einzelfallweise per Mail angefragt werden. Die erste Sitzung findet am Samstag,

19. März, um 10 Uhr statt. Wer gerne mitwirken will, ist eingeladen, sich bis 11. März per Mail oder telefonisch bei Gemeindeschreiberin Manuela Fritschi zu melden,

manuela.fritschi@sirnach.ch oder 071 969 34 55. (red)