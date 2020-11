Sirnach lässt an der Urne über Rechnung und Budget abstimmen Der Gemeinderat von Sirnach sagt seine Gemeindeversammlung vom 10. Dezember ab. Dafür lässt er die Stimmberechtigten im Januar an der Urne über die aktuellen Geschäfte abstimmen.

Der Sirnacher Kreisel Winterthurerstrasse/Q20 bleibt weiterhin ein Provisorium. Bild: Roman Scherrer

Es wäre eine reich befrachtete Gemeindeversammlung geworden am 10. Dezember im Sirnacher Dreitannensaal. Nachdem im Frühling alle Versammlungen coronabedingt abgesagt worden waren, hatte der Sirnacher Gemeinderat entschieden, im Gegensatz zu anderen Gemeinden keinen Urnengang durchzuführen, sondern alle Geschäfte auf den Dezember zu verschieben.

Angesichts der Traktandenflut hatte der Gemeinderat gar das Programm geändert: Beginn wäre eine halbe Stunde früher gewesen, das Auftaktschülerkonzert wurde gestrichen.

Doch daraus wird nun nichts. Gestützt auf den aktuellen Regierungsratsbeschluss, dass über kommunale Budgets auch an der Urne befunden werden darf, sagt der Sirnacher Gemeinderat seine Gemeindeversammlung ab. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, will sie stattdessen den Rechnungsabschluss 2019 sowie das Budget 2021 am 10. Januar in einem Urnengang absegnen lassen. Die weiteren Sachgeschäfte hingegen müssen sich bis zur Gemeindeversammlung vom 7.Juni 2021 gedulden.

Besonders bitter ist dies für einbürgerungswillige Ausländer. Zurückstehen muss aber auch der einst an der Urne abgelehnte Kreisel Winterthurerstrasse/Q20, über den eigentlich bereits vor einem halben Jahr hätte befunden werden sollen.