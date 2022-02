Sirnach Es fehlte nur ein bisschen Kunst: Jetzt ist die Bibliothek bereit für eine gebührende Einweihung Künstler Peter Frischknecht übergibt der Bibliothek Sirnach ein Gemälde, das er im Auftrag der Galerie am Rank und der Gemeinde gemalt hat.

Künstler Peter Frischknecht hält eine Skizze. Im Hintergrund sein vollendetes Werk, das seit Dienstag die Sirnacher Bibliothek ziert. Bild: Miguel Lo Bartolo

Die neue Bibliothek ist ein Bijou. Darüber sind sich in Sirnach längst alle einig. Aus dem Schwärmen kommen sie wohl alsbald nicht raus. Denn das Bijou ist seit Dienstagabend um einen Schatz reicher – und offiziell fertig ausgestattet. Die letzte leere Ecke im Erdgeschoss ziert nun ein Bild des Künstlers Peter Frischknecht.

Der Bildübergabe, der rund 15 Personen beiwohnen, gehen ein paar einleitende Sätze des Gemeindepräsidenten Kurt Baumann voraus. Er erinnert sich an die Abstimmung vor gut zwei Jahren, als die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen Zwei-Millionen-Kredit für den Umbau der gemeindeeigenen Liegenschaft «Alte Migros» genehmigten. Seither mutet das Gebäude an der Winterthurerstrasse 15 ganz anders an. Baumann, der sich noch bestens an die Migros-Filiale und die Bäckerei erinnern kann, mustert während seiner Ansprache unentwegt die Räumlichkeiten. Er kommt zum Schluss:

«Was hieraus gemacht wurde, bereichert nicht nur unsere Gemeinde, sondern auch die nähere Region.»

Denn die Bibliothek habe sich inzwischen zu einem Treffpunkt entwickelt, zu einem Ort der Begegnung für Jung und Alt. Baumann hofft, dass sich im Rahmen der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten endlich die Möglichkeit bietet, die Bibliothek gebührend einzuweihen.

Ein alter weisser Mann mit Selbstironie

Bevor mit Peter Frischknecht der Mann der Stunde zu Wort kommt, bedankt sich Peter Würmli, Gesamtkoordinator der Galerie im Rank, für den Auftrag der Gemeinde. Bibliotheksleiterin Carmen Asprion spricht derweil von den herausragenden Zahlen, die die Bibliothek seit ihrer Eröffnung feiert. Besonders erfreulich sei, wie das Angebot bei Kindern und Jugendlichen ankomme. Sie machten 2021 drei Viertel aller Ausleihungen aus.

Der Künstler, Peter Frischknecht, bittet die Anwesenden in die Comic-Leseecke. Hier, im hinteren Teil der Bibliothek, soll sein Bild aufgehängt werden. Auch er bedankt sich für den Auftrag und fügt spöttelnd an:

«Als alter weisser Mann ist das ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich.»

Wer sich das Bild aus der Nähe ansieht, kann thematisch passende Zitate berühmter Persönlichkeiten wie Marguerite Duras, Groucho Marx, Philippe Dijan festmachen. Das Geschriebene auf der Stilllebenmalerei ist ausgefallen und humorvoll. Ganz so, wie sich der Künstler an diesem Abend gibt.