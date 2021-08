Sirnach Einsprachen verzögern den Umbau der Winterthurerstrasse um ein weiteres Jahr Die Durchfahrtsstrasse durch den Sirnacher Ortsteil Hofen ist künftig verkehrsberuhigt. Mit den Bauarbeiten will der Kanton im Frühling 2022 starten.

Visualisierung der umgestalteten Winterthurerstrasse aus den Abstimmungsunterlagen von 2015. Auf die hier noch dargestellten Temposchwellen verzichtet der Kanton nun. Bild: PD

2020 hätte sie eigentlich fertig sein soll, die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Winterthurerstrasse. So lautete zumindest der Zeitplan, als die Sirnacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor nunmehr sechs Jahren das Projekt «Spange Hofen plus» genehmigten.

Kern der Vorlage war eine Umfahrung des Sirnacher Ortsteils Hofen. Nach deren Fertigstellung sollte die entlastete Durchfahrt durch Hofen, die Winterthurerstrasse, umgestaltet und dadurch verkehrsberuhigt werden. Dies wird weiterhin geschehen. Nur mit einer Verzögerung von mindestens zwei Jahren. Konnte doch die Gemeinde Sirnach jüngst den Termin des Baustarts des Vorhabens mit «Frühling 2022» vermelden.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach Bild: Donato Caspari

Diese Verzögerung ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass die Sirnacher 2019 einen Zusatzkredit zur Spange Hofen an der Urne verworfen hatten. «Das hat zu Planungsänderungen geführt», erklärt Gemeindepräsident Kurt Baumann im Gespräch mit unserer Zeitung, «und entsprechend Zeit gekostet.»



Seit Frühling 2020 ist die Spange Hofen nun in Betrieb, der Kanton – als Noch-Besitzer der Winterthurerstrasse – nahm folglich die Umgestaltung in Angriff. Nur sind während der Planauflage des entsprechenden Strassenprojektes Einsprachen und während dem Einwendungsverfahren der Signalisation diverse Einwendungen von Anwohnerinnen und Anwohnern eingegangen.

Am 27. April 2020 rollen die ersten Autos über die Spange Hofen, Gemeindepräsident Kurt Baumann und die damalige Gemeindeschreiberin Trix Kesselring verteilen Blumen. Bild: Olaf Kühne

Angst vor mehr Strassenlärm

«Die Einsprachen betrafen die baulichen Massnahmen zur Verkehrsberuhigung», sagt Baumann. «Das kantonale Tiefbauamt hatte zur Durchsetzung von Tempo 30 flache Rampen vorgesehen.» Dadurch hätten die Anwohner mehr Lärm befürchtet, unter anderem durch abbremsende und beschleunigende Autos sowie durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. «Das Tiefbauamt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches aufgezeigt hat, dass der Lärm unter den Grenzwerten geblieben wäre», sagt Baumann weiter. «Der Kanton hat das Anliegen der Einsprecher dennoch ernst genommen und verzichtet auf die Rampen.» Die Verkehrsberuhigung werde nun mittels Farbmarkierungen auf der Fahrbahn zu erreichen versucht.



«Das Gutachten hat aber natürlich auch zur Verzögerung beigetragen.»

Zusätzlichen Lärm befürchteten manche Anwohner zudem von Lastwagen, die weiterhin durchs Dorf fahren anstatt die neue Umfahrung zu nutzen. Während des Einwendungsverfahrens der Signalisation gingen deshalb mehrere Einwendungen ein, weil der Kanton für die Winterthurerstrasse kein Lastwagenfahrverbot vorgesehen hatte.

Dies hat sich nun geändert, wie Projektleiter Raffaele Landi auf Anfrage bestätigt. «Der überarbeitete Signalisationsplan sieht für die Winterthurerstrasse ein Lastwagenfahrverbot vor, welches lediglich Zubringerdienste gestattet», sagt er. Die Verfügung des Signalisationsplans werde in Kürze im Amtsblatt publiziert.

Gestartet ist indes ein «Nebenprodukt» der Winterthurerstrasse, wie es Kurt Baumann nennt: Die Umgestaltung der Linden- und Murgstrasse, welche in die Durchgangsstrasse münden. Hierfür konnte der Gemeinderat jüngst die Tiefbauarbeiten der Oberwanger Urs Schatt GmbH vergeben, welche laut Gemeindemitteilung «nach der Sommerpause» starten will.

Noch warten muss hingegen ein weiteres Nebenprodukt des Projektes Spange Hofen plus: Der Kreisel Q20/Winterthurerstrasse wurde zwar 2019 im Rahmen des Zusatzkredites verworfen, von der Gemeindeversammlung im vergangenen Juni dann aber doch noch genehmigt, er soll nun realisiert werden, sobald die Winterthurerstrasse fertig umgestaltet ist.