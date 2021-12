Sirnach Drei Monate nach verlorener Abstimmung: Schulkommission bekräftigt Bedarf an weiterer Turnhalle Mit 69 Prozent Nein-Stimmen scheiterte im September eine neue Dreifachturnhalle krachend an der Urne. Nun wiederholt die Schulkommission ihre Forderung nach wenigstens einer Doppelturnhalle.

Auf der grünen Wiese nördlich des Basketballplatzes wäre die neue Dreifachhalle entstanden. Bild: Olaf Kühne

Es war das Politikum des Jahres in der Gemeinde Sirnach. Um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und für künftiges Wachstum gewappnet zu sein, unterbreitete der Gemeinderat im September seinen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine neue Dreifachsporthalle auf der Schulanlage Grünau.

Das Projekt hätte einerseits die bestehende, aber sanierungsbedürftige Einfachturnhalle Birkenweg ersetzen sollen. Gemeinderat und Schulkommission machten keinen Hehl daraus, dass hierfür eine Doppelturnhalle eigentlich gereicht hätte. Indes wollte man auch den Bedürfnissen der Vereine gerecht werden – und weil weiteres Wachstum der 8000-Seelen-Gemeinde so sicher wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche ist, plante man grosszügig gleich eine Dreifachhalle.

Diese Grosszügigkeit stiess indes auf Widerstand. Einzelne Bürger machten mit Flugblättern bereits im Winter erfolgreich gegen die Vorfinanzierung des 15-Millionen-Projektes mobil. Nachdem sich schliesslich mit der SVP einzig die Partei von Gemeindepräsident Kurt Baumann und Schulpräsident Urs Schrepfer hinter den Gemeinderat gestellt hatte, war der Mist geführt: 69 Prozent verwarfen das Vorhaben im September an der Urne.

Das Projekt Diaphane der Zürcher Architekten Marcia und Mirko Akermann blieb im September an der Urne chancenlos. Bild: PD

An der Budgetversammlung gab der Gemeinderat bekannt, dass man bereits im Januar mit einer neuen Baukommission das Projekt neulancieren will. In den aktuellen Gemeindenachrichten meldet sich nun auch die Schulkommission, von der im Abstimmungskampf nach wenig zu vernehmen war, zu Wort.

Urs Schrepfer

Präsident Schulkommission Sirnach Bild: PD

Man habe das Abstimmungsresultat zur Kenntnis genommen, schreibt Schulkommissionspräsident Urs Schrepfer, und stelle erfreut fest, dass der Gemeinderat bereits mit verschiedenen Akteuren des Abstimmungskampfes in Kontakt sei und ein erstes Treffen bereits aufgegleist wurde.

«Die Schulkommission weist noch einmal daraufhin, dass aufgrund der Schülerzahlen der Bedarf nach einer zusätzlichen Halle besteht», schreibt Schrepfer weiter. «Dieser Bedarf wäre mit dem Bau einer Zweifachturnhalle gedeckt. Das Wachstumspotenzial von Sirnach und die prognostizierte Bevölkerungszunahme respektive der Schülerzahlen zeigt dies ebenfalls auf.» Zudem teile die Schulkommission die Ansicht des Gemeinderates, dass «für die Zukunft des Standortes Sirnach eine Dreifachhalle zweckmässig sein kann».

Ferner sei die Schulkommission der Meinung, dass eine «bewegungsanregende Umgebungsgestaltung» auf der Schulanlage Grünau wichtig sei. Zumal die Anlage schon jetzt an Wochenenden ein beliebter Treffpunkt auch für Erwachsene sei. Folglich seien auch in einem neuen Projekt die Erstellung eines Aussengeräteraums, die Realisierung des Aussen-WCs und die Aufnahme eines multifunktionalen Raumes in das Raumprogramm erneut zu berücksichtigen.