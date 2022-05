Sirnach Die Neue nimmt Formen an: Planungskommission zeigt erste Details einer alternativen Dreifachturnhalle Nach der Ablehnung im vergangenen September will die Gemeinde Sirnach weiterhin eine neue Sporthalle. Die neu besetzte Planungskommission will ihre Arbeit an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni präsentieren.

Eine erste Visualisierung der neuen Halle. Bild: PD

Mangelnde Transparenz kann man dem Sirnacher Gemeinderat nur schwerlich vorwerfen, mangelndes Engagement erst recht nicht. Nachdem im vergangenen September die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den 15,5-Millionen-Kredit für eine neue Dreifachsporthalle mit wuchtigen 69 Prozent Nein-Stimmen bachab geschickt hatten, nahm die Behörde umgehend ihre Arbeit wieder auf.

«Zu teuer» und «unnötiger Prestigebau» waren die gängigsten Vorwürfe, welche es damals vermochten, das Projekt zu versenken. Zwei Sirnacher hatten mit ihren Flugblattaktionen massgeblich dazu beigetragen: Markus Mettler und Peter Lenz. Die beiden hat der Gemeinderat nach der Abstimmung mit seiner Einladung in eine neue Planungskommission nicht nur ins Boot geholt, die vormaligen Opponenten durften das Gremium gar nach ihrem Gusto gestalten, sprich: ausdünnen.

Die Halle soll weiterhin auf der Schulanlage Grünau im Bereich der Beachvolleyballfelder entstehen. Bild: PD

Längst ist die neue Planungskommission an der Arbeit, auf einer eigens erstellten Website berichten sie und die Gemeinde laufend über die Fortschritte. In einer nun versendeten Medienmitteilung kündigt die Gemeinde zudem an, dass die Kommission – bestehend aus Markus Mettler, Peter Lenz und Beat Senti sowie Gemeindepräsident Kurt Baumann und Schulkommissionsmitglied Gabriel Walzthöny – an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni «Zwischeninformationen» über ihr Wirken präsentieren wird.

Bestehende Turnhalle soll bleiben

Während die erst rudimentären Visualisierungen der neuen Halle noch keinen wirklichen Eindruck des Vorhabens vermitteln, gibt die Gemeinde namens der Kommission einige Eckdaten bekannt. So soll die bestehende Turnhalle Birkenweg nun doch erhalten bleiben. Im Wissen um deren Sanierungsbedarf schreibt die Gemeinde: «Um die Wirtschaftlichkeit des Fortbestandes der Turnhalle Birkenweg monetär zu erfassen, werden aktuell die Kosten für eine Gebäudesanierung zusammengestellt.»

Visualisierung der im vergangenen September abgelehnten Dreifachturnhalle Birkenweg. Bild: PD

Nach der verlorenen Abstimmung im vergangenen Herbst meldete sich die Sirnacher Schulkommission zu Wort: Für den Schulbetrieb genüge eine Zweifachhalle. Doch obwohl sich der Abstimmungskampf im Wesentlichen nur um Geld drehte, will die Kommission davon nichts wissen. «Die Vereinsgespräche haben gezeigt, dass heute vor allem an Abenden die Hallenkapazität zu klein ist», schreibt die Gemeinde hierzu. «Durch die neue Dreifachturnhalle sollen auch Turniere, lokale Meisterschaften und regionale Turnanlässe möglich werden.»

Dreifachhalle, aber ohne Baspo-Norm

Die neue Sporthalle soll also weiterhin eine Dreifachhalle sein, indes nicht mehr die Normen des Bundesamtes für Sport (Baspo) erfüllen. Sprich, die neue Halle soll einige Meter kleiner werden. Sieht die Baspo-Norm einen Grundriss von 49 auf 28 Meter vor, sind in Sirnach 45 auf 25 Meter angedacht, die im Bereich der Beachvolleyballfelder errichtet werden sollen.

Ob die nun angedachte Variante dereinst wirklich günstiger zu Stande kommen wird als der letztjährige Vorschlag des Gemeinderates, ist also derzeit noch völlig offen. Einen groben Fahrplan hat die Kommission hingegen bereits veröffentlicht: Ende 2023 soll das Projekt erneut an die Urne gelangen, die Bauphase soll von Frühling 2024 bis Sommer 2025 über die Bühne gehen.