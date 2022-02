Sirnach Die Muschelfee fehlt, aber nicht die Feierlaune: Die Sirnacher Fasnacht light feiert Auftakt Mit «SiFA - bi de Lüt» und dem «Barwagen on Tour» hat Sirnach die 22. Fasnacht eingeläutet. Hunderte Besucherinnen und Besucher strömen am Donnerstagabend zum Gemeindehaus und werden Zeugen vom Aufzug der riesigen SiFA-Fahnen und den mitreissenden Guggenklängen.

SiFa-Präsidentin Joy Kayser und die Muscheldamen. Bild: Christoph Heer

Keine Angst. Sie kommt noch, spätestens am Samstag ist auch die neue Muschelfee Melanie Thoma vor Ort. Zur Eröffnung am Donnerstag hat sie noch gefehlt, in die Bresche sprangen dafür SiFA-Präsidentin Joy Kayser und die Muscheldamen. Zahlreich waren auch die «Joker» vor Ort. Bei Kaffee und Lagerfeuer wartete man gespannt auf die Ausrollung der SiFA-Fahne und den Auftritt der «Henauer Gugger».

Vom Präsidenten zum Grillchef

Ein ganz besonderer ehemaliger Amtsträger sorgte sich um das leibliche Wohl der vielen Gäste. Marco Meuri, langjähriger SiFA-Präsident, wendete die Grillwürste und verteilte sie den hungrigen Fasnächtlern höchstpersönlich.

Der ehemalige SiFa-Präsident Marco Meuri ist neu Grillmeister.

Dass die SiFa in diesem Light-Format vonstatten gehen kann, ist nicht zuletzt dem Vorstand zu verdanken, der sich trotz Coronapandemie zur Durchführung entschieden hatte. Man habe sich lange Gedanken gemacht, wie eine Fasnacht 2022 aussehen könnte. Als der Entscheid fiel, waren die Massnahmen noch nicht aufgehoben worden. Als oberstes Ziel galt es, die Gesundheit der Fasnächtler zu schützen und keine unnötigen Risiken einzugehen. Dahingehend wurden diverse Szenarien geprüft und stets die aktuellen Vorschriften von Bund und Kanton beobachtet. SiFa-Präsidentin Joy Kayser sagt:

«Wir waren stets bemüht, eine angepasste Fasnacht zu skizzieren und Alternativen für die Anlässe zu finden.»

Die Henauer Gugger machen Stimmung auf dem Dorfplatz. Video: Christoph Heer

So kommt es, dass Sirnach auch in diesem Jahr nicht auf die herbeigesehnten Feierlichkeiten verzichten muss. «Wir werden nicht ganz zurückgezogen bleiben, sondern werden versuchen, im kleinen Rahmen an die fünfte und schönste Jahreszeit zu erinnern», sagt Kayser.

Das bedeutet konkret, dass der Barwagen on Tour am Donnerstagabend heuer nicht zum letzten Mal unterwegs war. Am Samstag und Sonntag soll er wiederum an unterschiedlichen Standorten Halt machen.