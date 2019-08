«Sirnach behauptet sich gut gegen Wil» An der 1. August-Feier der Gemeinde Sirnach hielt Regierungspräsident Jakob Stark die Ansprache. Sirnach sei ein wichtiges Zentrum im Hinterthurgau. Christoph Heer

Regierungspräsident Jakob Stark und Grossratspräsident Kurt Baumann beim Mikrofon-Tausch am Rednerpult. (Bild: Christoph Heer)

In kaum einer anderen Hinterthurgauer Gemeinde wurde in diesem Jahr die Bundesfeier von derart vielen Personen besucht wie bei derjenigen auf der Hochwacht in Sirnach. Niemand geringeres, als die beiden politisch höchsten Thurgauer, warteten auf. Zum einen der aktuelle Grossratspräsident und Gemeindepräsident von Sirnach, Kurt Baumann, zum anderen Regierungspräsident Jakob Stark.

Stark überhäuft Gemeinde mit viel Lob

Jakob Stark betonte in seiner Festansprache, was die Hochwacht für ein schönes Plätzchen ist. «Zum ersten Mal war ich auf dem Turm und genoss die wunderbare Aussicht», startete er seine Ansprache und überhäufte die Gemeinde mit viel Lob. «Sirnach ist ein wichtiges Zentrum im Hinterthurgau. Immer wieder macht die Gemeinde positiv auf sich aufmerksam und sie behauptet sich äusserst gut gegenüber dem grossen Nachbarn Wil.»

Die Sirnacher Bundesfeier punktete nebst Stark und Baumann, auch mit Entertainer Reto Eigenmann, der für passende Musik sorgte, einer Hüpfburg für die Kleinsten, einem Ballonflugwettbewerb, Fackelzug, Höhenfeuer und vielem mehr.