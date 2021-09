Sirnach 17 Einfamilienhäuser auf rund 11'000 Quadratmetern: So sehen die aktuellen Pläne für das Gebiet Wurzwallen aus Seit der Ortsplanungsrevision 2019 gilt Wurzwallen als Bauzone. Der Gemeinderat ist nun so weit, einen entsprechenden Gestaltungsplan vorzulegen. Ab 3. November sind die Sirnacherinnen und Sirnacher angehalten, sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens an der Entwicklung des Gebiets zu beteiligen.

Das Gebiet Wurzwallen, zwischen Bahnlinie und Wald, soll auf 17 Parzellen überbaut werden. Bild: Olaf Kühne

Das Areal Wurzwallen in Sirnach ist noch unbebaut. Seit der Ortsplanrevision, die am 1. November 2019 in Kraft trat, ist das Gebiet vollständig als Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht eingezont. Die Pläne des Gemeinderats sind fortgeschritten. Wie Gemeindepräsident Kurt Baumann auf Anfrage mitteilt, stehen demnach bald 17 Baulandparzellen auf rund 11'000 Quadratmetern zum Verkauf. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass der Gestaltungsplan in dieser Form die Zustimmung des Stimmvolkes und des Kantonalen Amtes für Raumentwicklung erhält.

Noch steht erst der Termin für die Informationsveranstaltung fest: Sie findet am 2. November um 19 Uhr im Gemeindezentrum Dreitannen statt. Tags darauf beginnt das Mitwirkungsverfahren. Während 20 Tagen liegen die Planungsunterlagen bestehend aus Gestaltungsplan, Planungsbericht und Sonderbauvorschriften öffentlich auf – einsehbar auf der Bauverwaltung. Die betroffenen Grundeigentümer und unmittelbaren Anstösser werden per Ende September mit separatem Schreiben eingeladen.

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Das Planungsgebiet liegt an exponierter, weit sichtbarer Hanglage am südöstlichen Siedlungsrand und Ortseingang von Sirnach», heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Baumann, der ebenfalls im südlichen Sirnach wohnhaft ist, ergänzt:

«Mit das Schönste an dieser Lage ist die Abendsonne.»

Einfamilienhäuser sind begehrt

Die 17 Baulandparzellen sind für Einfamilienhäuser gedacht, sagt Baumann. Damit trage die Gemeinde der stetig steigenden Nachfrage nach entsprechendem Bauland Rechnung. Ausserdem würden diese auch zur bestehenden Siedlung passen. Vorteilhaft sei natürlich die Nähe zur Natur, zum angrenzenden Waldgebiet, aber auch zum öffentlichen Verkehr. Den Bahnhof erreicht man in wenigen Gehminuten.

Aus bauplanerischer Sicht tückisch ist indes die Hanglage. Um die optimale Bebauung sicherzustellen, hat der Gemeinderat deshalb das Frauenfelder Architekturbüro Staufer & Hasler beauftragt, ein Richtprojekt zu erarbeiten. Das Kantonale Amt für Raumplanung hat grünes Licht gegeben für eine entsprechende Überarbeitung des Gestaltungsplans. In einem vorerst letzten Schritt steht nun noch die Mitwirkung an. «Allfällige Erkenntnisse aus diesem Verfahren können noch in die Planung einfliessen, bevor diese öffentlich aufgelegt wird», heisst es im Gemeindeblatt abschliessend.