Eschlikon Eschliker Schulbehörde will steigenden Schülerzahlen begegnen Die Schulgemeinde Eschlikon braucht für die Primarschule mehr Raum. Nun startet ein Architekturwettbewerb.

Die Westseite des Eschliker Primarschulhauses Blumenau. (Bild: ZVG)

«Aufgrund des starken Schülerwachstums auf der Primarschule braucht es mehr Schulraum», schreibt der Eschliker Schulpräsident Linus Köppel in einer Mitteilung. Dieser Raum soll am Standort des Schulhauses Blumenau in Eschlikon entstehen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie 2020 wurden der Raumbedarf definiert sowie bereits sieben Varianten einer möglichen Umsetzung entwickelt.

2021 wurde eine Baukommission «Revitalisierung Blumenau» einberufen. Die Kommission klärte die Rahmenbedingungen des nun anstehenden Architekturwettbewerbs, besetzte das Preisgericht und publiziert nun den Projektwettbewerb. Die Bewerber durchlaufen eine Präqualifikation. Im Anschluss werden die geeignetsten acht bis zehn Projekte den eigentlichen Wettbewerb bestreiten. Im Kern des Wettbewerbs steht der Teilersatzneubau von Turnhalle und Mitteltrakt, wo neuer Schulraum entstehen soll. Zudem ist eine Sanierung des Osttraktes geplant, wo heute die Schulzimmer untergebracht sind.

Die Beurteilungen der Projekte erfolgen im Herbst unter Beteiligung von direkten Anwohnern sowie von Vertretern der Politischen Gemeinde. Die öffentliche Ausstellung des Architekturwettbewerbs mit dem Siegerprojekt erfolgt im Vorfeld der Schulgemeindeversammlung über das Budget 2022. (red)