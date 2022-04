Pferdesport Singledon und Elattori heissen die Sieger bei den beiden Hauptrennen der Fehraltdorfer Osterrennen in Frauenfeld Über 5000 Zuschauer verfolgten bei besten äusseren Bedingungen die Fehrlatdorfer Osterrennen in Frauenfeld. Mit Singledon setzte sich im Hauptrennen der Galopper der Favorit durch. Bei den Trabern wurde es auf der Zielgerade knapp. Letztlich setzte sich Elattori durch und gewann den Hauptpreis.

Der Sieg im Hauptrennen der Galopper ging an Singledon, im Hauptpreis bei den Trabern setzte sich Elattori knapp auf der Zielgeraden durch. Tobias Garcia

Schönes Wetter und beste Bedingungen waren die Basis für einen rundum gelungenen Renntag der Fehraltorfer Osterrennen in Frauenfeld. Die Zuschauer marschierten überraschend zahlreich auf, am Ende waren über 5000 Personen auf der Rennbahn im Publikum.

Im ersten Rennen gab es einen klaren Sieger, Giulietta mit Remi Campo setzte sich gegen Scotsh Club und Carina Schneider deutlich durch. Das dritte Geld holte Arrincton, geritten von Fernec Besenyei. Die erste Trabentscheidung gewann High Noon, mit Loris Ferro an den Leinen. Hideira und Daniel Grütter verwiesen Humpty Doo Creek, gefahren von Nathalie Gonin auf den dritten Platz.

Favorit Singledon gewinnt Hauptrennen der Galopper

Im zweiten Galopprennen gab es nach einem spannenden Finish mit Tortuguero und Karin Zwahlen wiederum einen unangefochtenen Sieger. Sie setzten sich gegen Divine Beauty und Remi Campos durch. Rumba, geritten von Yvonne Donzé kam auf den dritten Platz. Das folgende Trabrennen war offen bis zum Schluss aber auf der Zielgeraden machten Classical Love und Sandra Monnier die Sache klar. Mit knappen Vorsprung verwies Blackhawk mit Stephanie Theiler an den Leinen Cool des Paines und Renaud Pujol auf Platz drei.

Ein kleines aber feines Feld war im Hauptrennen der Galopper am Start, der Sieg wurde fast allen der sechs Starter zugetraut. Auf der Zielgeraden setzte sich der bei den Wettern favorisierte Singledon an die Spitze und bescherte Remi Campos den zweiten Sieg. Das zweite Geld holte Moderator mit Nicolas Guilbert. Lascale unter Cheryl Schoch war knapp geschlagen Dritter.

Knapper Erfolg für Elattori bei den Trabern

Im Hauptpreis der Traber setzte sich Elattori und Victor Nunes de Oliveira auf der Zielgeraden durch, er wurde am Schluss von seinem Stallgenossen Enattof und Henri Turrettini noch hart bedrängt. Black Jack From mit Jean-Bernard Matthey an den Leinen erkämpfe den dritten Platz. Im siebten Rennen realisierte Remin Campos seinen dritten Sieg an diesem Ostermontag, er setzte sich auf Hericourt auf der Zielgeraden deutlich durch. Enjoy Vijay und Clément Lheureux holten das zweite Preisgeld vor Vallee des Fleurs mit Nicolas Guilbert im Sattel.

Einen klaren Sieger gab es im letzten Trabrennen. Hippie de Joman und Joey Vignoni holten sich den ersten Platz vor Kiss Forever H.C. mit Stephanie Theiler an den Leinen. Dilune de Soleil mit Quentin Blanc und Fidélio du Martza mit Renaud Pujol belegten gemeinsam den dritten Platz.