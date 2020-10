Sieben Stücke, acht Frauen und eine Holle: Der Theaterverein Frauenfeld bringt in der neuen Saison Shakespeare und Missbrauch in der Kirche auf die Bühne

Die Spielzeit 2020/21 beginnt am 26. Oktober mit «Mein Blind Date mit dem Leben» nach der Autobiografie von Saliya Kahawatte. Aber bereits am 20. Oktober ist der erste Termin im Casino. Zur Aufführung kommt die Kriminalkomödie «Acht Frauen», die nach der pandemiebedingten Absage im Mai nachgeholt wird. Am 16. November steht der Krimi «Die zwölf Geschworenen» von Reginald Rose auf dem Programm. Weiter geht es am 10. Dezember mit Daniel Kehlmanns Psychostudie «Heilig Abend». Einen Höhepunkt bildet die Shakespeare’sche Musical-Tragödie «Rock me, Hamlet» am 28. Januar 2021. Am 17. Februar steht das biografische Stück «Marie Curie» von Susanne Felicitas Wolf an. «Jahreszeiten» am 30. März ist ein Schauspiel nach einem Roman von Peter Bichsel. Den Abschluss bildet am 21. April «Zweifel» von John Patrick Shanley. Die Aufführungen im Casino beginnen immer um 19.30 Uhr. Eine Ausnahme bildet das Kinderstück «Frau Holle» am Samstag, 19. Dezember. Da ist Start um 14 Uhr. (ma)