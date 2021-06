Sicherheit «Praktisch alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte»: Mitglieder der Feuerwehr besuchen in Frauenfeld einen Führungskurs Einmal im Jahr werden in Frauenfeld 60 Feuerleute aus den Kantonen Thurgau, St.Gallen und beiden Appenzells in der Einsatzführung ausgebildet – dies bildet die Basis, um als Feuerwehroffizier amten zu können.

Zukünftige Feuerwehroffiziere üben auf dem Areal der Ara Frauenfeld einen Einsatz. Bild: Christof Lampart

Fünf Tage dauerte der Kurs, dessen theoretischer Teil im Ausbildungszentrum Galgenholz, die Praxis in und um Frauenfeld herum über die Bühne ging. Während an den ersten beiden Tagen primär die Theorie gebüffelt wurde, fand ab Mittwoch das Einsatzleitertraining statt. Jede der sechs Klassen, die je zehn Personen umfassten, spielte einige Szenarien mehrmals durch und besprach anschliessend die Fortschritte. Dabei wurden die Teilnehmer gefilmt, sodass alle sehen konnten, wie sie beim Bestreben, sich die ersten Meriten als Feuerwehroffizier in spe zu verdienen, wirkten. Kursleiter Franz Eugster aus Bischofszell sagt:

«Das ist für viele sehr spannend, denn man nimmt sich im Einsatz oft selbst ganz anders wahr, als man auf andere wirkt.»

Positive Entwicklung bemerkt

Besprechung des Einsatzes. Bild: Christof Lampart

Am Ende der Woche sollen alle Teilnehmer feuerwehrspezifische Alltagssituationen als Einsatzleiter richtig aufgleisen können. Dabei galt es jedoch nicht nur Zimmerbrände ebenso effizient wie umfassend einzuschätzen und entsprechende Order zu geben. Auch die berühmt-berüchtigte «Kuh im Güllenloch», die Handhabung eines Verkehrsunfalls oder die Bergung eines Autos am steilen Bord standen auf dem Programm. «Alle Kursteilnehmer sind langjährige und erfahrene Feuerwehrleute», so Eugster. Doch für einmal müssen sie nicht den Beweis antreten, dass sie einen Brand löschen können, sondern dass sie den Einsatz richtig führen können – was zwei völlig verschiedene Paar Schuhe seien.

«Dieser Rollenwechsel muss und will geübt sein – und zwar nicht nur im Kurs, sondern auch später in den Ortsfeuerwehren selbst.»

Eugster schätzt die Entwicklung der Prüflinge am Freitagvormittag positiv ein: «Zuerst haben Sie praktisch alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte, was aber im Grunde genommen nicht verwunderlich war. Doch jetzt sieht man bereits erstaunlich gute Leistungen.» Kursteilnehmer Simeon Bohli, Korporal der Stützpunktfeuerwehr Steckborn, sah dies ähnlich:

«Bis jetzt war ich in der Feuerwehr der Befehlsempfänger – jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Das ist spannend und doch zugleich eine Herausforderung, der ich mich aber gerne gestellt habe.»

Zum Mitmachen überreden musste ihn niemand: «Entweder man macht bei der Feuerwehr richtig mit oder gar nicht», so Bohli, dem nun zeitnah die Beförderung zum Leutnant winkt.