Sicherheit «Golden Hour» – Rettung gegen die Zeit: In Frauenfeld hat der interkantonale Strassenrettungskurs stattgefunden Feuerwehrleute aus sechs Ostschweizer Kantonen haben am Mittwoch und Donnerstag mit Hilfe verschiedener Unfallszenarien ihr Wissen und Können vertieft. Stadtpräsident Anders Stokholm befürwortet die gute Ausbildung der Feuerwehrleute, denn er sagt: «Unfälle entstehen aus dem Alltag heraus.»

Die Feuerwehrmänner schneiden das Heck eines Autos auf. Bild: Andrea Tina Stalder

Autos in Rückenlage, kreischende Maschinen und emsige Feuerwehrmänner: In Frauenfeld hat zum zweiten Mal der interkantonale Strassenrettungskurs stattgefunden. An der Presseorientierung vom Donnerstagmorgen sagt Stadtpräsident Anders Stokholm:

Anders Stokholm

Stadtpräsident Frauenfeld Bild: Michel Canonica

«Die Rettung auf der Strasse ist nicht trivial, und der Job der Feuerwehrleute nicht ungefährlich.»

Beim zweitägigen Kurs, an dem die Kantone Thurgau, St.Gallen, Schaffhausen, Glarus und die beiden Appenzell teilnehmen, können 60 Feuerwehrleute ihr Wissen vertiefen.

Tom Widmer

Technischer Leiter des Interkantonalen Strassenrettungskurses und Kommandant Feuerwehr Wil Bild: Andrea Tina Stalder

«Es geht darum, verschiedene Techniken der Bergung zu üben und das in unterschiedlichen Unfallszenarien unter Anwendung diverser Hilfsmittel», sagt Tom Widmer, technischer Leiter des Kurses und Kommandant der Feuerwehr Wil. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Denn bei jedem Unfall mit Verletzungsfolgen ist von Bedeutung, wie schnell die Feuerwehrleute arbeiten müssen, um die Patientin oder den Patienten retten zu können. Widmer spricht dabei von der «Golden Hour», einem Begriff aus der Kriegsmedizin, der besagt, dass die gerettete Person innert einer Stunde seit Unfallgeschehen in medizinischer Betreuung sein soll.

Zum zweiten Mal wird in Frauenfeld der Ernstfall geübt

Ursin Camenisch

Kursleiter und Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld Bild: Reto Martin (28.04.2021)

66 Autos werden im Rahmen des Kurses an den sechs Übungsplätzen von den Kursteilnehmern verschnitten. Nebst den 60 Feuerwehrleuten sind 60 Helferinnen und Helfer anwesend. «Das sind unter anderem Spezialisten zu einzelnen Themen oder Leute, welche die Rolle von Verletzten einnehmen», sagt Ursin Camenisch, Kursleiter und Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld. Den Kurs gibt es schon seit Jahren, er findet aber erst zum zweiten Mal in der Kantonshauptstadt statt.

Nach der Pressekonferenz im Ausbildungszentrum Galgenholz geht es zu einem der Übungsplätze. Drei Autos liegen auf den Rücken zwischen oder angelehnt an Autobahnschranken für die Feuerwehrleute bereit. Für sie geht es nun darum, mit den hydraulischen Maschinen die Fahrzeuge so aufzuschneiden, dass sie die Insassen bergen können. Dabei nehmen sie verschiedene Rollen an. Jemand bleibt beispielsweise bei der zu bergenden Person und spricht mit ihr. Die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter behält den Überblick über die Rettungsaktion und kann mittels eines Crash-Recovery-Systems – eines Programms auf dem Tablet – sagen, um was für ein Auto es sich handelt, ob es herkömmlich oder elektrisch betrieben ist und wo Leitungen durchführen und sich Airbags befinden. Tom Widmer betont:

«Bei jedem Einsatz ist es am wichtigsten zu beachten, dass das Leben der Betroffenen vor weiteren Schädigungen steht.»