Sicherheit Ein realistisches Szenario simulieren: Während einer nationalen Kurswoche für Blaulichtorganisationen in Frauenfeld standen Grossereignisse im Zentrum Am Freitagvormittag führte die Feuerwehrkoordination Schweiz in Frauenfeld die Übung «Rotonda» zum Thema Führen bei Grossereignissen durch. Benno Högger, Kursleiter und Kommandant der Berufsfeuerwehr St.Gallen, gibt einen Einblick zu den Übungen.

Die Teilnehmenden stellen einander Rapporte mit Vorgehensweisen vor. Bild: Kim Ariffin

Handeln, bevor es zu spät ist. Zu diesem Motto ging am Freitag auf dem Frauenfelder Marktplatz eine Übung der Feuerwehrkoordination Schweiz über die Bühne. Mit dabei waren Angehörige von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten, Zivilschutzorganisationen und zivilen Führungsstäben aus der ganzen Schweiz. Allesamt sind Partner des Bevölkerungsschutzes und kommen gemeinsam bei der Bewältigung von Grossereignissen zum Einsatz.

Fahrzeuge von Blaulichtorganisationen auf dem Frauenfelder Marktplatz. Bild: Kim Ariffin

Die Teilnehmenden haben eine Gesamteinsatzleitung in Form einer Wagenburg eingerichtet und diese betrieben. Sie haben sich in Klassen versammelt, die nach Kantonen gegliedert waren, und haben Absprachen und Rapporte durchgeführt. Hinzu kam die Koordination von Einsatzorganisationen. Das zentrale Ziel war dabei, dass die Mitglieder nebst der Theorie im Klassenzimmer auch ein realistisches Szenario in der Praxis durchführen können.

Aufgefrischtes Wissen durch Praxis konkretisieren

Diese Veranstaltungen finden in der Schweiz jährlich statt. In den letzten vier Jahren geschah dies stets in Frauenfeld, nächstes Jahr wechselt der Schauplatz wegen eines neuen Konzepts nach Magglingen BE. Benno Högger, technischer Leiter des Kurses «Grossereignis» und Kommandant der St.Galler Berufsfeuerwehr, erklärt:

Benno Högger, Kommandant Berufsfeuerwehr St.Gallen. Bild: Lisa Jenny

«24 Kantone haben diesmal an der Übung teilgenommen, darunter 123 Leute, die in zwölf Klassen unterteilt wurden.»

Ein weiterer Beweggrund für diesen Fachausbildungskurs war, die Teilnehmenden als Spezialisten auszubilden. Sie sollten die verschiedenen Komponenten einer Übung, welche auf die Handhabung eines Grossereignisses ausgerichtet ist, verstehen.

Das Fahrzeug fungiert als Pinnwand für Plakate. Bild: Kim Ariffin

Um das in den beiden ersten Tagen erworbene oder aufgefrischte Wissen zu konkretisieren, konnten die Teilnehmenden die Aufgaben der gemeinsamen Führung und der Stabsarbeit in verschiedenen Szenarien vor Ort in der Stadt Frauenfeld üben. In der Übung «Murgo» ging es um einen simulierten Unfall, bei dem ein Betonmischer und ein Tanklastwagen involviert waren. Dieser Unfall hatte nicht nur Verletzte zur Folge, sondern verursachte auch den Ausbruch eines sich ausbreitenden Feuers und die Verschmutzung der Murg, was der vom Tanklastwagen transportierte Treibstoff auslöste.

Simulation von unterschiedlichen Notständen

Die sogenannte «Citta vecchia» simulierte einen Brand in einem Altstadtgebäude, der sich mit einer hohen Geschwindigkeit auf verschiedene umliegende Gebäude ausbreitete. Im Rahmen der Übung «Vento» wurde ein Szenario mit einem Massenanfall an Verletzten aufgrund eines Unwetters trainiert. Die letzte Simulation namens «Ferrovia» stellte eine Zugkollision zwischen einem Personen- und einem Güterzug im Bahnhof dar, bei dem in einem Zisternenwagen mit verschiedenen Substanzen, darunter Ammoniak, ein Feuer ausbrach.

Plan zur Umsetzung der anstehenden Übung. Bild: Kim Ariffin

Die am Ausbildungskurs für Übungsleiter von Grossereignissen erstellte Stabsübung «Rotonda» wird jeweils am letzten Kurstag mit Einbezug von bis zu 20 Einsatzleitfahrzeugen, die von den verschiedenen Partnerorganisationen als mobiler Führungsstandort zur Verfügung gestellt wurden, durchgespielt. Kommende Woche findet in Frauenfeld derselbe Kurs mit 78 Teilnehmenden aus 20 Kantonen statt.