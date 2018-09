Rücktrittsankündigung von Roland Eberle: «Ein Sesselkleber wollte ich nie sein»

Der 64-jährige Agronom wurde 1984 Geschäftsführer des Thurgauer Bauernverbands. Zehn Jahre später schaffte der SVP-Politiker die Wahl in den Thurgauer Regierungsrat. Von diesem Amt trat er nach drei Amtsdauern zurück und wechselte in die Privatwirtschaft. Roland Eberle war CEO der Sia Abrasives in Frauenfeld. Das Comeback auf der politischen Bühne folge im Jahr 2011, als ihn das Thurgauer Stimmvolk als Nachfolger von Hermann Bürgi in den Ständerat wählte. «Für das grosse Engagement zum Wohl des Kantons Thurgau und der ganzen Bevölkerung dankt die SVP Thurgau Roland Eberle ganz herzlich», schreibt seine Partei als Reaktion auf seine Rücktrittsankündigung. (sme)