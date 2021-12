Das Paketzentrum in Frauenfeld ist eines von drei grossen in der Schweiz, das jeden Tag durchschnittlich zwischen 300'000 und 400'000 Pakete verarbeitet. Zwei weitere Paketzentren dieser Grösse betreibt die Post in Härkingen SO und Daillens VD. Seit Beginn der Pandemie hat die Päckliflut weiter zugenommen (bis Ende November +12 Prozent gegenüber dem Vorjahr), weshalb die Post seit Ende 2020 zusätzlich vier regionale Paketzentren in Untervaz GR, Vétroz VS, Cadenazzo TI und Ostermundigen BE in Betrieb genommen hat. Gerade in der Vorweihnachtszeit verarbeiten die mittlerweile 650 Mitarbeitenden alleine in der Päcklipost Frauenfeld rund 500'000 Päckli pro Tag. (sko)