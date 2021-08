Serie Paradies für Häsli, Füchsli und Neunaugen: Die Frauenfelder Allmend ist Zuhause für viele Säugetiere und Fischarten In ihrem Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Naturschutzgebiets Allmend schreiben die Herausgeber von zahlreichen Säugetier- und Fischarten, die im Frauenfelder Naturschutzgebiet zu finden sind. Die Fauna in der Allmend ist nicht zuletzt auch wegen seiner vielfältigen Unterwasserwelt von nationaler Bedeutung.

Blick aus der Vogelperspektive auf die Grosse Allmend. Bild: Andrea Stalder

Feldhasen, Marder, Rehe, Füchse, Wildschweine – die Säugetiere, die sich in der Frauenfelder Allmend aufhalten, gehören zu den üblichen Verdächtigen, die man wohl in jedem Schweizer Naturschutzgebiet erwarten würde. So beschreiben es denn auch die Autoren des Buches «100 Jahre Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld» in ihrem Fazit: «Die aktuelle Artenzusammensetzung der Säugetierfauna im Naturschutzgebiet Allmend entspricht in etwa derjenigen eines gewässer- und strukturreichen Lebensraums des Schweizer Mittellandes.» Exotische Säuger sucht man vergeblich, was nicht heissen soll, dass sich nicht doch auch seltene Exemplare der genannten Wildtiere in der Allmend aufhalten (siehe Tabelle).

Im Frauenfelder Naturschutzgebiet wird grundsätzlich keine Jagd ausgeübt. Unumgängliche Abschüsse werden durch einen von der Stadt Frauenfeld bestimmten Jagdaufseher ausgeführt. Als «unumgänglich» gilt der Abschuss etwa bei verletzten oder kranken Tieren oder wenn er der Verhinderung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen dient. Die entsprechenden Abgänge fliessen in die kantonale Jagdstatistik ein.

Inhaltsverzeichnis Feldhase

Marderartige

Waschbär

Reh

Rotfuchs

Wildschwein

Die Jagdaufseher und Revierförster schätzen das Aufkommen des Feldhasen im Naturschutzgebiet Allmend auf zirka vier bis zwölf Exemplare pro 70 Hektaren. Ihr Verdikt:

«Der Feldhase kommt in einer guten Dichte vor und profitiert wohl vom reichlichen Angebot der extensiv bewirtschafteten Wiesen.»

Die Bestandsaufnahme aus 2019 entspreche mit einer Dichte von rund 13 Feldhasen pro 100 Hektaren Wiesenfläche einem guten Zustand im Vergleich zu den schweizerischen Durchschnittswerten von 8,2 Feldhasen pro 100 Hektaren im Ackergebiet und 1,8 Feldhasen pro 100 Hektaren im Grünlandgebiet.

Ein Feldhase im Naturschutzgebiet Allmend. Leserbild: Rolf Ansorge

Der grösste Vertreter der Marderartigen in der Allmend ist der Dachs. «Dessen Wälder scheinen dabei ideale Rückzugsgebiete zu sein», heisst es im Jubiläumsbuch. Dort können Dachse bei geeignetem Untergrund ihre Baue anlegen und das reichliche Nahrungsangebot der angrenzenden Landwirtschaftsflächen nutzen. Es seien nebst Sichtungen letztlich auch diese Baue, die von der Präsenz des Dachses zeugen. Sie sollen teils sogar von Dachsen und Füchsen gemeinsam genutzt werden.

Weitere Marderartige, die sich im Naturschutzgebiet Allmend aufhalten, sind etwa der Baum- oder Edelmarder und der Iltis.

Ausgedehnte Wälder mit vielen Versteckmöglichkeiten bilden den idealen Lebensraum für den Edelmarder. Bild: Donato Caspari

Der Waschbär ist ursprünglich in Nord- und Südamerika beheimatet. Sein Vorkommen im Naturschutzgebiet Allmend könne zwar nicht ausgeschlossen werden, eindeutig belegen lässt es sich aber ebenso wenig. Immerhin: Seit 2007 zeugen einzelne überfahrene Tiere sowie Aufnahmen von Fotofallen zumindest von einer punktuellen Anwesenheit. Vor rund 25 Jahren, zwischen 1994 und 1997, wurde der Waschbär von Jagdaufsehern und Revierförstern in der Allmend noch als «festgestellt» gelistet. Seit 2005 gilt er indes nur noch als «vermutet».

Zusammenstellung der jährlichen Meldungen seltener Säugetierarten Jahr Edelmarder Iltis Biber Bisam Waschbär 1994 v f 1995 f f v v v 1996 f v v f 1997 f v f f 1998 v 1999 v f f 2000 v f v 2001 v f f 2002 v f f 2003 f f f 2004 v f f 2005 2006 2007 2008 v f f 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 v f f f v 2016 f f f f v 2017 f f f f v 2018 f f f f 2019 f f f f v

Rehe sind in der Allmend oft anzutreffen. Symbolbild: Keystone

Das Reh ist im Naturschutzgebiet weit verbreitet und eine der häufigsten wildlebenden Säugerarten. Davon zeugen regelmässige Direktbeobachtungen und Fotofallenbilder, schreiben Roman Kistler und Ruedi Lengweiler. Oft enden ihre Leben durch die Hand eines Jagdaufsehers. Grund dafür sind die tendenziell zunehmenden Verbissschäden an Jungpflanzen, welche die Rehe verursachen.

Fast ebenso häufig wie das Reh wird der Rotfuchs in der Allmend gesichtet. Seine hohe Präsenz lässt sich anhand der Fallwildzahlen und Fotofallen zurückführen. Weiter zeugen auch diverse Bauten von seiner permanenten Anwesenheit im Frauenfelder Naturschutzgebiet. Die Autoren porträtieren den Jäger indes als nicht allzu charmanten Säuger:

«Seiner opportunistischen Lebensweise und Anpassungsfähigkeit sind kaum Grenzen gesetzt.»

Ein junger Rotfuchs schaut aus seinem Bau. Bild: Keystone

Auch Wildschweine werden in der Allmend seit 2018 durch den Jagdaufseher erlegt, wenn sie die umliegenden landwirtschaftlichen Kulturen beschädigen. Seit Mitte der 1990er-Jahre soll das Standwild im Naturschutzgebiet regelmässig vorkommen. Der Bestand hat in diesem Zeitraum über die ganze Kantonsfläche hinweg kontinuierlich zugenommen.

Fische und Neunaugen

«Durch das Naturschutzgebiet Allmend fliesst als Hauptgewässer der Binnenkanal, der durch diverse Seitengewässer gespeist wird und bei der Rorerbrücke parallel zur Murg in die Thur einmündet.» Für die Fischfauna seien auch diese beiden angrenzenden Flüsse von Bedeutung.

Die Fischbestände festzumachen scheint ein aufwendiges Verfahren. Immerhin ziehe man die Erkenntnisse aus einer Vielzahl publizierter und nicht publizierter Dokumente. Die Rede ist von öffentlichen Artenlisten, Abfischungsprotokollen der Fischereiaufseher, aber auch von Direktbeobachtungen.

Die Erkenntnisse, die durch die Untersuchung der Dokumente und die Einordnungen der Beobachtungen gewonnen werden konnten, sind erfreulich:

«Alle drei Gewässer im Naturschutzgebiet Allmend weisen eine hohe Artenvielfalt auf.»

Mit aktuell mindestens 27 mit Sicherheit nachgewiesenen Fischarten sei die Thur das artenreichste der drei Gewässer. In der Murg kommen 22 Fischarten, im Binnenkanal mindestens 20 Fischarten und vermutlich eine Neunaugenart vor. Letztmals wurde das Vorkommen einer Neunaugenart allerdings zwischen 2000 und 2005 bestätigt. «Ob dieses zum jetzigen Zeitpunkt noch besteht, ist nicht bekannt.»

Grundsätzlich zählen die Gewässer, die dem Naturschutzgebiet Allmend zugeordnet werden, folgende Fischarten: Bartgrundel, Groppe, Karpfenartige, Stichling, Barschartige, Hecht, Trüsche, Äsche, Bachforelle, Lachs, Aal. Unter ihnen gibt es aber auch solche, deren Vorkommen seit mehreren Jahren nicht mehr nachgewiesen ist – so etwa die Rotfeder, der Stichling und der Lachs, der in der Schweiz seit nunmehr 80 Jahren als ausgestorben gilt.

Fischfauna hat sich seit 1990 kaum verändert

Gewässertypologisch und aufgrund der Fischartenzusammensetzung wird die Thur der Äschenregion zugeordnet, während die Murg und der Binnenkanal zur Forellenregion gehören. In der Forellenregion herrsche eine starke Strömung, dadurch werde das Wasser über Kies und grössere Steine umgewälzt und mit viel Sauerstoff angereichert. Die Wassertemperatur steigt selten über 10 Grad Celsius.

Die Äschenregion weist eine geringere Fliessgeschwindigkeit auf. Das sauerstoffgesättigte Wasser erreiche deshalb Temperaturen von bis zu 15 Grad. Darüber hinaus besteht der Untergrund in der Äschenregion aus Geröll und grob- bis feinkörnigem Kies sowie sandigen Sedimentablagerungen. Gegenüber der Forellenregion sei dadurch der Pflanzenwuchs begünstigt, schreiben die Autoren, was wiederum eine nicht zu vernachlässigende Veränderung des Lebensraums bedeute.

Seit den letzten systematischen Erhebungen im Jahre 1990 habe sich die Fischfauna kaum verändert, heisst es im Fazit. Die ganze Thur zähle somit weiterhin zu den bedeutendsten Äschenstrecken und sei von nationaler Bedeutung.