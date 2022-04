Kultur Seniorenbühne Frauenfeld spielt zwei Einakter Gleich zwei Stücke erhielt am Samstag das Publikum der Seniorenbühne Frauenfeld im Pfarreizentrum Klösterli geboten.

Die Mitwirkenden der Seniorenbühne Frauenfeld nehmen ihren verdienten Applaus entgegen. Bild: Andreas Taverner

Mit Drehorgelklängen werden die Besucher am Samstagabend im Pfarreizentrum Klösterli zu den zwei Vorstellungen der Senioren Bühne Frauenfeld empfangen. Im grossen Saal scherzen und plaudern die zahlreichen Besucher, es herrscht eine fröhliche, gelöste Stimmung. «Bereits im Herbst letzten Jahres wurde mit den Proben begonnen», erklärt eine Schauspielerin. In seiner Begrüssung bittet Christian Eichelberger, Präsident der Seniorenbühne Frauenfeld, zuerst um ein kurzes, stilles Gedenken für die Opfer des Ukrainekrieges. Danach leitet er mit einem kurzen Rückblick zum ersten von zwei Einaktern über.

Im ersten mit dem Titel «D Närve-Saagi» geht es um die Familie Walter und ihre Verwandtschaft. Klaus Walter (Walter Strub), seine Frau Regina Walter (Elsbeth Schneider)und Tochter Rita Walter (Ruth Altweg) haben ein Problem. Die Schwägerin der Ehefrau, die dazumal ihren Bruder, der nach der Hochzeit einen tödlichen Unfall hatte, geheiratet hat, kommt nach über 20 Jahren zu Besuch. Doch der hat es in sich. Frech und mit immer neuen unverschämten Forderungen bringt Trudi Schmid (Peggy Joseph), die ihrem notorisch stillem Mann Heiri, gespielt von Ruedi Ambühl, immer bevormundet, stürzt die ganze Familie Walter ins Chaos. Sie will im Bett von Klaus und Regina Walter schlafen, nur das beste Essen und benimmt sich unmöglich. Der Spuk endet erst, als sich herausstellt, dass Familie Schmid bei den falschen Verwandten eingezogen ist. Nicht die Familie Walter, sondern die Familie Walther mit «H», welche am anderen Ende des Dorfes lebt, sind die richtigen Verwandten.

Im zweiten Stück «Voll denäbe!» spielt Ruedi Senn (Rudolf Birrer) einen Verkäufer, der Überzeit machen muss. Was er seine Frau Barbara (Peggy Joseph) alles vorspielt, um seinen Besuch in einer Bar zu vertuschen, sorgt für so manchen Lacher beim Publikum. Obwohl sein Freund Kurt Hitz (Beat Müller) alles versucht, fliegt ihre Schwindelei auf. Da hilft es auch nicht, dass Kurts Freundin, Melani Stein (Bea Högger) als Psychiaterin versucht einzugreifen.